Jerí en la cuerda floja: juntan 79 firmas para citarlo y votar su continuidad como presidente interino

La bancada de Renovación Popular logró superar el umbral reglamentario y presentó la solicitud para un pleno extraordinario que definirá el futuro de José Jerí al frente del Gobierno de Perú, en medio de graves cuestionamientos por su conducta funcional y presuntos vínculos irregulares con el empresario chino Zhihua Yang.

En medio de la crisis política que atraviesa Perú, la bancada de Renovación Popular consiguió reunir las adhesiones necesarias para exigir la presencia del presidente interino José Jerí en el Parlamento y someter a debate su continuidad en el cargo.

La iniciativa, que lideró el grupo político que dirige Rafael López Aliaga, logró recolectar un total de 79 firmas para formalizar la solicitud ante las instancias correspondientes, superando por una el mínimo de 78 rúbricas exigido por el reglamento del Congreso para este tipo de convocatorias extraordinarias.

«La bancada de Renovación Popular presenta oficialmente, con 79 firmas, la solicitud para un Pleno Extraordinario. Exigimos que José Jerí, acuda al Congreso de Perú y brinde las explicaciones necesarias frente a los serios cuestionamientos sobre su conducta en el ejercicio del cargo», confirmó el propio grupo parlamentario a través de sus redes sociales,

La @bancada_rp presenta oficialmente, con 79 firmas, solicitud para un Pleno Extraordinario. Exigimos que José Jerí, acuda al @congresoperu y brinde las explicaciones necesarias frente a los serios cuestionamientos sobre su conducta en el ejercicio del cargo.#RenovaciónPopular pic.twitter.com/BqgrrUiYj8 — Bancada Renovación Popular (Oficial) (@bancada_rp) February 12, 2026

La medida tiene como objetivo central debatir las mociones de censura y vacancia presentadas contra José Jerí, quien ejerce la presidencia de la República por sucesión constitucional tras la salida de la anterior mandataria Dina Boluarte, a raíz de la declaratoria de vacancia en su contra por ordenada el Congreso.

El anuncio y la posibilidad concreta de su separación del cargo —ante los severos cuestionamientos que pesan sobre su gestión— ya han activado en los corrillos parlamentarios especulaciones y sugerencias de nombres que podrían sucederlo en caso de que el pleno vote por su destitución.

La carrera contra el reloj para alcanzar las firmas

El proceso de recolección de rúbricas no fue sencillo ni inmediato. Como se fue informando en los últimos días, la iniciativa al inicio logró la adhesión de varios partidos hasta estancarse momentáneamente en 41 firmas, una cifra insuficiente que generó incertidumbre sobre la viabilidad del pedido. Fueron días de negociaciones entre voceros parlamentarios, sumando respaldos de firma en firma hasta acercarse paulatinamente al umbral reglamentario.

Entre el 1 y el 10 de febrero, la campaña había logrado acumular 63 firmas provenientes de grupos como Podemos Perú, Perú Libre, Acción Popular y la Bancada Socialista. Sin embargo, el trecho final hacia las 78 rúbricas necesarias parecía el más difícil de recorrer. Fue entonces cuando nuevas revelaciones sobre los actos protagonizados por Jerí Oré —que salieron a la luz en medios de comunicación y redes sociales— terminaron por inclinar la balanza, impulsando la incorporación de las firmas que faltaban, consignó el portal El Buho.

El impulso definitivo llegó desde Alianza Para el Progreso (APP), a lo que se sumó un refuerzo adicional por parte de Podemos Perú.

«APP aportó 17 firmas, según confirmó su vocero Eduardo Salhuana. Asimismo, el líder de Podemos Perú, José Luna Gálvez, había manifestado también su disposición a suscribir el documento para viabilizar el debate». reportó el medio citado.

Los cuestionamientos que sustentan la moción contra Jerí

Los sustentos de las mociones presentadas contra José Jerí se centran en graves cuestionamientos sobre su conducta funcional y la falta de idoneidad para continuar al frente del Poder Ejecutivo. Específicamente, los cargos hacen referencia al denominado caso «Chifagate», vinculado con presuntos actos irregulares que habrían ocurrido el 26 de diciembre de 2025 y el pasado 6 de enero, fechas en las que el mandatario habría protagonizado encuentros y gestiones cuestionables junto al empresario chino Zhihua Yang.

Yang figura como investigado en la carpeta fiscal 25-2026, a cargo de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima y también fue citado a comparecer ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

El caso Chifagate estalló tras revelarse encuentros que no figuraban en la agenda oficial del mandatario. y la instancia parlamentaria pretende conocer la fecha exacta de los contactos y el contenido de las conversaciones y determinar si las reuniones derivaron en acuerdos o compromisos vinculados a proyectos de inversión

De acuerdo con los congresistas estos hechos han provocado un profundo descrédito social que afecta directamente a la Presidencia de Perú.

Además de los episodios vinculados al empresario chino, sobre la figura de Jerí se han ensombrecido otros frentes abiertos que alimentan el clima de cuestionamiento. Entre ellos destacan los señalamientos sobre el presunto enriquecimiento inexplicable de su allegada Stephany Vega,

El procedimiento parlamentario y los plazos establecidos

Tras la entrega formal del oficio solicitando el pleno extraordinario, el documento pasará a manos del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, máxima autoridad de la Mesa Directiva. Será Rospigliosi quien tenga la responsabilidad de determinar la programación de la sesión extraordinaria, un trámite que debe ajustarse a los plazos y procedimientos establecidos en el reglamento interno del Parlamento.

De acuerdo con la normativa vigente, la presidencia del Congreso dispone de un plazo de hasta 15 días hábiles para emitir la convocatoria formal y cursar las invitaciones a los parlamentarios.

En dicha comunicación se definirá la fecha y hora exactas en que el pleno del Congreso se reunirá para deliberar y votar sobre el futuro de José Jerí.