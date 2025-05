José ‘Pepe’ Mujica: un líder forjado en la lucha, la humildad y la coherencia

José Alberto Mujica Cordano, conocido como Pepe Mujica, fue una figura clave en la política uruguaya y latinoamericana. Nacido en Montevideo el 20 de mayo de 1935, Mujica tuvo una vida marcada por la militancia política, su paso por la guerrilla, y su encarcelamiento durante la dictadura cívico-militar en Uruguay (1973-1985). Su legado como el 40º presidente de Uruguay (2010-2015) seguirá siendo recordado por su modestia y su constante búsqueda de justicia social.

Mujica se involucró en la política en la década de 1950 como miembro del Partido Nacional, pero pronto se inclinó hacia la izquierda y se unió al Movimiento de Liberación Nacional (MLN-Tupamaros) en los años 60, una guerrilla urbana que buscaba transformar la desigual sociedad uruguaya.

En pocos años, los Tupamaros iniciaron acciones violentas, como incendios, secuestros políticos y el asesinato de varios agentes de policía, entre otras personas. Mujica fue arrestado en varias ocasiones debido a sus actividades y fue condenado por la muerte de un oficial de policía en 1971. Escapó de prisión en dos ocasiones, pero finalmente fue recapturado, cumpliendo un total de aproximadamente 14 años de encarcelamiento. Durante su tiempo como prisionero de la brutal dictadura militar que asumió el poder tras el golpe de Estado de junio de 1973, Mujica sufrió torturas y pasó largos períodos en aislamiento, incluyendo dos años en el fondo de un pozo.



Fue un periodo de represión, violencia y confrontación. Mujica fue herido en combate, encarcelado en varias ocasiones y sometido a duras condiciones durante su última detención bajo la dictadura, que duró más de una década. Sin embargo, tras su liberación en 1985 con la vuelta de la democracia, decidió seguir el camino de la militancia política desarmada.

Ya en la democracia, Mujica fue cofundador del Movimiento de Participación Popular (MPP), un grupo dentro de la coalición de izquierda Frente Amplio. Su carrera política en el nuevo escenario democrático fue ascendente: fue diputado, senador y ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Finalmente, en 2010 llegó a la presidencia de Uruguay, una victoria que marcó el reconocimiento de su liderazgo, coherencia y conexión con el pueblo.

Durante su presidencia, Mujica implementó una serie de políticas sociales avanzadas, que incluyeron la legalización del aborto, el matrimonio igualitario y la regulación del consumo de marihuana, una medida pionera a nivel mundial. Su mandato fue un equilibrio entre la búsqueda de justicia social y el pragmatismo económico, lo que le permitió mantenerse fiel a sus ideales mientras gobernaba de manera eficaz.

Mujica destacó no solo por sus políticas, sino por su estilo de vida austero y cercano. A pesar de ser presidente, continuó viviendo en su modesta granja, rechazó la residencia presidencial y donaba gran parte de su sueldo a causas benéficas. Este estilo de vida y su discurso franco lo convirtieron en un símbolo mundial de humildad y sencillez, atrayendo la atención de líderes y medios internacionales.

Mujica no solo fue un político, sino un pensador que constantemente reflexionaba sobre el papel del ser humano en la sociedad contemporánea. Criticaba el materialismo exacerbado del capitalismo y promovía un estilo de vida basado en la sobriedad y la libertad individual. Para él, vivir con menos no era un sacrificio, sino una forma de ganar tiempo y espacio para las cosas realmente importantes: las relaciones humanas y la vida plena. Creía que el cambio social profundo no se logra solo con leyes, sino con una transformación cultural que lleve a las personas a repensar su relación con el mundo.

Aunque dejó la política en 2020, renunciando a su escaño en el Senado, Mujica siguió siendo una figura de referencia en el debate político global. Su mensaje de coherencia entre vida e ideales resuena en un mundo donde la política parece cada vez más desconectada de los ciudadanos. Como él mismo dijo en su discurso de despedida: «Vivir como uno piensa, o terminarás pensando como vives».

José Mujica fue un ejemplo de cómo un líder puede mantenerse fiel a sus principios a lo largo de una vida marcada por la adversidad y el servicio público. Su legado va más allá de las fronteras de Uruguay, inspirando a millones de personas que buscan una política más humana, honesta y cercana.

«El guerrero tiene derecho a su descanso«: Mujica

José «Pepe» Mujica falleció este 13 de mayo a los 89 años, víctima de un cáncer de esófago que se había agravado en los últimos meses. Conocido mundialmente como «el presidente más pobre del mundo» por su estilo de vida austero y su discurso anticonsumista, Mujica marcó una era en la política uruguaya, convirtiéndose en una de sus figuras más queridas.

El anuncio fue realizado por el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, quien comunicó públicamente la noticia y expresó el profundo dolor que embarga al país y a su fuerza política. Considerado el heredero político de José Mujica, Orsi resaltó la figura del exmandatario como un militante incansable, un referente clave y un conductor de una causa que dejó una huella imborrable en varias generaciones de uruguayos.

«Te vamos a extrañar mucho viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo», expresó el presidente, Yamandú Orsi.

Foto: X

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://bit.ly/3tgVlS0

💬 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com