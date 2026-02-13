“Me entristece haber votado a este imbécil”: jubilada se quiebra en TV por Milei

En medio de una movilización masiva frente al Congreso para rechazar la reforma laboral, una escena se llevó todas las miradas en Argentina: una jubilada se quebró ante las cámaras de C5N y reconoció su arrepentimiento por haber votado a Javier Milei en 2023.

“Me entristece el haber votado a este imbécil y ahora estoy pagando las consecuencias. Creí en él y nos estafó a todos los argentinos, al menos a los que lo votamos”, dijo, visiblemente conmocionada. Su testimonio —capturado en video— se viralizó rápidamente mientras avanzaba la jornada de protesta.

JUBILADA ARREPENTIDA SE QUIEBRA EN VIVO EN EL CONGRESO pic.twitter.com/AzV9V64ZDb — Revolución Popular (@RPN_Oficial) February 11, 2026

La mujer continuó su descargo mezclando tristeza y preocupación por el futuro. “Me preocupa todo. Yo soy jubilada y dentro de todo no me quejo, la verdad es esa. Pero sí me preocupa el futuro de todos los jóvenes mientras siga en el poder. Vamos camino a ganas de agarrar la valija e irme a otro lado. Este hombre está mandando el país a la basura”, agregó.

Su relato condensa el clima social que rodea el debate por la reforma laboral impulsada por el gobierno de Milei, que avanza en el Congreso en medio de una fuerte controversia por sus impactos en derechos laborales y condiciones de trabajo.

Jubilada arrepentida por votar a Milei y la reforma laboral que avanza en el Congreso

La madrugada de este jueves, tras una sesión maratónica que se extendió más allá de las 4:00, el Senado aprobó con 42 votos a favor y 30 en contra la media sanción del proyecto de reforma laboral. El texto pasará ahora a la Cámara de Diputados, con fecha de tratamiento aún no confirmada, aunque se especula para la próxima semana.

Entre los cambios, la iniciativa modifica la base de cálculo de las indemnizaciones por despido, excluyendo conceptos como aguinaldo, vacaciones y premios; además, contempla la posibilidad de pagar condenas judiciales en cuotas y crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para cubrir eventuales despidos. También habilita la jornada laboral de 12 horas con un “banco de horas”, endurece condiciones para huelgas y plantea restricciones para asambleas sindicales.

Mientras el proyecto sigue su curso legislativo, el video de la jubilada —y su frase de arrepentimiento— quedó como un símbolo emocional de una protesta que, para muchas personas, ya no es solo una discusión técnica: es el día a día.