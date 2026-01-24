Juez federal de Estados Unidos, Alvin K. Hellerstein, rechaza que Bruce Fein se incorpore al equipo de defensa de Nicolás Maduro

Nueva York, Estados Unidos – El juez federal Alvin K

Juez federal de Estados Unidos, Alvin K. Hellerstein, rechaza que Bruce Fein se incorpore al equipo de defensa de Nicolás Maduro
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Nueva York, Estados Unidos – El juez federal Alvin K. Hellerstein, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, rechazó formalmente la solicitud del abogado estadounidense Bruce Fein para incorporarse al equipo de defensa de Nicolás Maduro, el expresidente venezolano que enfrenta cargos penales, extraterritoriales, en una corte federal de Manhattan.

La decisión, emitida el 12 de enero de 2026, marca un giro en la disputa legal sobre quién debe representar a Maduro en un caso que ha captado la atención internacional por sus implicaciones políticas y judiciales en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela.

Más allá de un error administrativo, la defensa argumenta un posible intento de infiltración. Fuentes cercanas al caso sugieren que la presencia de Fein podría haber sido una maniobra para acceder a la estrategia confidencial de la defensa. «La integridad del proceso está en riesgo si actores no validados tienen acceso a la hoja de ruta legal del presidente», sostiene el documento. Esta revelación ha levantado sospechas sobre los mecanismos de control en las cortes estadounidenses y la ética de ciertos operadores jurídicos.

Motivos de la decisión judicial

El juez Hellerstein determinó que Bruce Fein no tenía una base legal válida para participar como abogado en el proceso penal, subrayando que:

  • Fein no fue designado ni contratado directamente por Nicolás Maduro ni por su abogado principal.
  • La inclusión de un letrado en la defensa de un acusado solo puede realizarse si el propio cliente lo autoriza expresamente.
  • La orden del magistrado puntualiza que “Fein no puede nombrarse a sí mismo para representar a Maduro” y que si éste quisiera contar con sus servicios, debería formalizar su contratación directamente ante la corte.

Fein había alegado en escritos judiciales que fue contactado por fuentes “situadas de manera creíble” dentro del círculo íntimo de Maduro y que el exmandatario había expresado su deseo de contar con su asistencia. Sin embargo, la defensa única y oficial de Maduro, liderada por el abogado Barry Pollack, sostuvo ante el tribunal que ni Maduro ni su equipo habían autorizado a Fein a representarlo.

El Ciudadano

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Relacionados

El Ciudadano

Nicolás Maduro desde EE.UU.: “Estamos bien, somos unos luchadores”

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Nicolás Maduro envía nueva mensaje reafirmando que confía en Delcy Rodríguez y en el equipo de gobierno

Hace 1 semana
El Ciudadano

Trump publica una imagen manipulada con el cargo de "presidente interino de Venezuela"

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Encuesta revela que 91% de los venezolanos respalda a Delcy Rodríguez como presidenta encargada y 95% rechaza agresión de EE.UU.

Hace 1 semana
El Ciudadano

Nicolás Maduro's Son: "We Are Strong, We Are Fighters" Amidst US Military Operation

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Nicolás Maduro Reaffirms Trust in Delcy Rodríguez and His Government Team Amid U.S. Actions

Hace 1 semana
El Ciudadano

Survey Reveals 91% of Venezuelans Support Delcy Rodríguez as Interim President, 95% Reject U.S. Aggression

Hace 1 semana
El Ciudadano

Maduro saca carta pesada: ficha al abogado de Assange para su juicio en Manhattan

Hace 3 semanas
El Ciudadano

Trump Shares Altered Image Declaring Himself 'Interim President of Venezuela'

Hace 2 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano