Juez federal de Estados Unidos, Alvin K. Hellerstein, rechaza que Bruce Fein se incorpore al equipo de defensa de Nicolás Maduro

Nueva York, Estados Unidos – El juez federal Alvin K. Hellerstein, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, rechazó formalmente la solicitud del abogado estadounidense Bruce Fein para incorporarse al equipo de defensa de Nicolás Maduro, el expresidente venezolano que enfrenta cargos penales, extraterritoriales, en una corte federal de Manhattan.

La decisión, emitida el 12 de enero de 2026, marca un giro en la disputa legal sobre quién debe representar a Maduro en un caso que ha captado la atención internacional por sus implicaciones políticas y judiciales en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela.

Más allá de un error administrativo, la defensa argumenta un posible intento de infiltración. Fuentes cercanas al caso sugieren que la presencia de Fein podría haber sido una maniobra para acceder a la estrategia confidencial de la defensa. «La integridad del proceso está en riesgo si actores no validados tienen acceso a la hoja de ruta legal del presidente», sostiene el documento. Esta revelación ha levantado sospechas sobre los mecanismos de control en las cortes estadounidenses y la ética de ciertos operadores jurídicos.

Motivos de la decisión judicial

El juez Hellerstein determinó que Bruce Fein no tenía una base legal válida para participar como abogado en el proceso penal, subrayando que:

Fein no fue designado ni contratado directamente por Nicolás Maduro ni por su abogado principal.

La inclusión de un letrado en la defensa de un acusado solo puede realizarse si el propio cliente lo autoriza expresamente.

La orden del magistrado puntualiza que “Fein no puede nombrarse a sí mismo para representar a Maduro” y que si éste quisiera contar con sus servicios, debería formalizar su contratación directamente ante la corte.

Fein había alegado en escritos judiciales que fue contactado por fuentes “situadas de manera creíble” dentro del círculo íntimo de Maduro y que el exmandatario había expresado su deseo de contar con su asistencia. Sin embargo, la defensa única y oficial de Maduro, liderada por el abogado Barry Pollack, sostuvo ante el tribunal que ni Maduro ni su equipo habían autorizado a Fein a representarlo.

El Ciudadano