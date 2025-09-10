“Los nuevos Hitlers hacen reaccionar a la humanidad”: Petro habla de “estallido social mundial” y apunta a Trump

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó este miércoles al ataque que sufrió un barco de la Flotilla Global Sumud (GSF) , que transporta ayuda humanitaria hacia Gaza y que fue alcanzado por un dron mientras se encontraba atracado en aguas territoriales de Túnez.

Este incidente marca el segundo ataque de este tipo en tan solo dos días contra la misión que busca romper el bloqueo impuesto por Israel contra el enclave palestino, lo que ha encendido las alarmas sobre una campaña de sabotaje deliberado.

Desde la GSF denunciaron que «estos ataques repetidos se producen durante la intensificación de la agresión israelí contra los palestinos en Gaza y constituyen un intento orquestado para distraer y descarrilar nuestra misión».

Sin embargo, la agrupación dejó en claro que «continúa sin desanimarse» y seguirá adelante con esta misión humanitaria que incluye a 300 activistas de 44 países y decenas de embarcaciones con la finalidad de romper el cerco mediático y físico impuesto por Tel Aviv y abrir un canal humanitario para llevar hasta el enclave palestino alimentos, medicinas y material quirúrgico, de los que carecen millones de personas debido al asedio.

El jefe de Estado colombiano vinculó estos hechos con lo que llamó una “revolución cultural” y un “estallido social mundial” en contra del genocidio palestino y las nuevas formas de autoritarismo.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Petro responsabilizó de los ataques contra las embarcaciones de la misión humanitaria a l primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

“Segundo barco civil atacado por Netanyahu, porque lleva alimentos a los hambrientos en Gaza.”, escribió en su cuenta de X.

Además, destacó las reacciones en contra de los ataques que se están registrando en diferentes partes del mundo, las cuales, a su juicio, forman parte de un «estallido social mundial».

Al respecto, mencionó manifestaciones en distintas capitales como París, Bruselas, Buenos Aires y Ciudad de México, así como el respaldo de 1.500 actores y actrices del cine mundial a Palestina, ante el genocidio perpetrado por Israel en Gaza.

«Esta es la hora de la Revolución. Miren ahora a Túnez, miren a Francia, miren a París, siempre la París revolucionaria, miren a Bruselas, miren como se defiende Latinoamérica, miren a Buenos Aires y ciudad de México, miren los 1.500 actores y actrices del cine mundial. La revolución cultural comienza. Es el estallido social mundial», afirmó.

Petro: «Trump salga de la alianza con Hitler»

El presidente de Colombia, aseguró que estos hechos son señales de un despertar global, que busca enfrentar a los ‘nuevos Hitlers’—en referencia al líder del movimiento nazi, Adolfo Hitler— que amenazan la paz y la democracia.

“Los nuevos Hitlers hacen reaccionar a la humanidad en su contra. La revoluciones en el mundo estallan», afirmó.

Petro también lanzó descargos en contra del presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, a quien llamó a «salir de la alianza con Hitler».

«Trump salga de la alianza con Hitler, es hora de hablar de tu a tu con Latinoamérica libre. Es hora de Libertad», enfatizó.