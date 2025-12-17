Maduro llama a protesta mundial de trabajadores petroleros contra la piratería de Trump

En un llamado de alcance internacional, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, extendió un llamado a la «clase obrera petrolera» mundial a participar en una gran protesta permanente contra lo que calificó como «la piratería del Gobierno de Estados Unidos», tras el reciente robo de un buque que transportaba crudo venezolano en aguas del Caribe, ordenado por el mandatario estadounidense ,Donald Trump.

Maduro realizó la convocatoria durante la clausura del Congreso Constituyente de la Clase Obrera que tuvo lugar el martes en Caracas, donde exhortó a que la movilización no se limite a una jornada puntual, sino que tenga carácter permanente.

“La clase obrera petrolera a través de la comisión constituyente internacional debe proceder a defender el derecho a la libertad de comercio del principal producto de exportación del petróleo venezolano en todos los escenarios internacionales, de organismos multilaterales, sindicales, a hablar con los armadores de todos los puertos del mundo para preparar una gran protesta de trabajadores petroleros, gasíferos, marina mercante en contra de la piratería del Gobierno de Estados Unidos que pretende imponer la patente de corso en el mundo”, afirmó.

El líder progresista planteó que “la defensa de la libertad de comercio y la paz del Caribe y de Venezuela», constituye también «la defensa de la libertad de comercio y la paz del mundo entero».

El robo del buque con 1,9 millones de barriles de crudo venezolano

El llamado a la protestas mundial se enmarca en la denuncia que el propio Maduro realizó el pasado jueves 11 de diciembre, respecto al “asalto militar, secuestro y robo de un buque petrolero por parte de Estados Unidos al norte de Trinidad y Tobago, mientras la embarcación «entraba al Atlántico»”.

“Fue un acto de piratería a una nave mercantil, comercial, civil y privada» señaló el mandatario y destacó que «el barco era privado, civil y llevaba un millón 900 mil barriles de petróleo que compraron a Venezuela»”, a través de la estatal PDVSA.

Haciendo un paralelismo histórico, Maduro recordó que el Caribe fue duramente atacado por los corsarios y piratas.

«Los corsarios son contratados por un estado imperial. Son un ejército de piratas con patente de corso, dijo», sostuvo. En este sentido, afirmó que es deber de los trabajadores organizarse globalmente para protestar “contra los que creen tener patentes de corso”.

El robo del buque generó nuevas críticas contra la política exterior estadounidense, percibida por muchos observadores como un intento de asfixia económica y una provocación que acerca el espectro de un conflicto armado.

Ante la polémica, Donald Trump fue consultado por la prensa sobre el destino del crudo que estaba siendo transportado por la embarcación y respondió: «Bueno, nos lo quedamos, supongo».

Maduro: «Seremos millones diciéndole al imperialismo no a la piratería«

Apelando a la unidad internacional, el presidente venezolano llamó a sumar fuerzas y conciencia para fortalecer el alcance de la protesta.

«Seremos millones diciéndole al imperialismo no a la piratería«, enfatizó, en declaraciones recogidas por TeleSUR.

Maduro también advirtió sobre lo que considera el objetivo último de estas acciones, utilizando referencias históricas de conflictos promovidos bajo argumentos falsos: “Inventan un pretexto «para crear otra Libia, Afganistán, Irak», dijo el dignatario mientras recalcó «no más Vietnam»”.

Finalizó su intervención advirtiendo que “sería un pecado gigantesco que EE.UU. decida masacrar a un pueblo cristiano como el de Venezuela”.

Paralelamente a la convocatoria internacional, el mandatario anunció acciones dentro del movimiento obrero venezolano y convocó a una segunda plenaria con los más de 66.000 delegados y delegadas. Además, llamó a avanzar en la aprobación del plan de acción 2026 en la primera semana del mes de enero”.