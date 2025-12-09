Mandatarios de derecha se alinean en Quito: Jerí y Noboa encabezarán gabinete binacional centrado en “seguridad” y frontera

Ell presidente peruano José Jerí y su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa Azín, presidirán este viernes en Quito el XVI Gabinete Binacional Perú-Ecuador en la capital ecuatoriana. Con este encuentro, ambos mandatarios de derecha esperan alinear sus estrategias en temas centrales como: a seguridad fronteriza ante amenazas transnacionales y la integración física de las zonas limítrofes.

La delegación peruana, autorizada por el Congreso y publicada en el diario oficial El Peruano, es una de las más nutridas en la historia de este mecanismo, considerando la brevedad del viaje, de apenas 24 horas e incluye a diez titulares de carteras clave, encabezados por los ministros del Interior, Vicente Tiburcio, y de Defensa, César Díaz; así como el de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela.

Se prevé que cada uno de los ministro tenga participación directa en las mesas de diálogo y en el proceso de revisión de los compromisos que han sido asumidos en gabinetes anteriores.

Según documentos oficiales el costo del viajes para la delegación peruana, entre pasajes y viáticos del presidente y los diez ministros, asciende a 26.399.87 dólares.

Agenda con acento en seguridad y frontera

Según el informe de autorización legislativa, la agenda priorizará dos ejes fundamentales. El primero y más destacado es la “lucha contra la delincuencia organizada transnacional”, donde ambos gobiernos buscarán “reforzar los mecanismos conjuntos contra el tráfico ilícito de drogas, la trata de personas, el contrabando, la minería ilegal y las redes delictivas que operan a ambos lados de la frontera norte”, consignó el medio digital Caretas.

Este punto es calificado por ambas delegaciones como “un asunto de máxima prioridad”.

El segundo eje es la “gestión de cuencas hidrográficas transfronterizas”, con la firma prevista de convenios de integración hídrica orientados a “la gestión ambiental, el aprovechamiento sostenible del agua y la reducción de conflictos en zonas limítrofes”.

El cronograma del encuentro incluye una reunión privada entre Jerí y Noboa Azín para revisar la situación política y de seguridad a ambos lados de la frontera; posteriormente se llevará a cabo la sesión plenaria del Gabinete Binacional, con equipos técnicos y ministeriales para luego cerrar con un almuerzo de trabajo ofrecido por el presidente anfitrión.

El presidente interino peruano dijo que el crimen se recicla de un paso a otro y que también discutirán la contaminación de ríos fronterizos.

Según Jerí, la frontera con Ecuador, en Tumbes, es “muy complicada de resguardar”, por lo que el estado de emergencia, aunque insuficiente, permitirá “mitigar el traspaso, el tránsito”.

“Tiene que ir acompañado de otras medidas, porque si continuamos con ello, así como está, solamente vamos a poder controlar, mitigar, pero no vamos a solucionar el problema de fondo. Y ese es el problema de fondo que tenemos que, con más contundencia, poder aplicar”, señaló.

Alineación política entre Jerí y Noboa

El viaje se produce en un contexto político activo en ambos países y se espera que los mandatarios de derecha firmen la Declaración Presidencial de Quito.

Además, podrían adoptar el Plan de Acción de Quito 2025, que guiará la relación 2025–2026 en seguridad, defensa e infraestructura fronteriza. Incluirá gestión integrada de cuencas, comercio, turismo y asuntos sociales.

«El documento sucederá a los 49 compromisos de la Declaración de Lima de julio de 2024», señaló el medio laveci,com, destacando que Ecuador busca extender su estrategia de seguridad hacia la frontera con Perú.

Este Gabinete Binacional será el primer cara a cara presidencial tras la salida de Dina Boluarte y el ascenso de Jerí.