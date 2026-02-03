Más de 300 asambleas de Morena respaldan a Sheinbaum en defensa de la soberanía

Sheinbaum confirmó que su gobierno prepara una ayuda humanitaria urgente para la Cuba, ante la nueva arremetida de los Estados Unidos, como parte de la responsabilidad regional y en defensa de principios como la soberanía, la paz y la solidaridad.

Durante más de 300 asambleas ciudadanas realizadas por Morena como parte de las Jornadas en Defensa de la Soberanía Nacional, los Comités en Defensa de la Transformación refrendaron su respaldo a la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo y expresaron su rechazo a toda forma de intervención extranjera.

En los encuentros, organizados en distintas regiones del país, los comités hicieron un llamado a respaldar la línea trazada por la mandataria basada en la defensa de la soberanía, de la autodeterminación de los pueblos, no intervención y solución pacífica de controversias.

Durante las instancias de participación y debate señalaron que dicho respaldo «no es consigna», sino que tiene como objetivo impulsar la «organización territorial, deliberación pública y mandato de base para defender la paz y el derecho de México a decidir su política exterior».

Tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, las y los legisladores de Morena,

el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) acompañaron esa postura, indicando que se sostiene en términos de derecho internacional: soberanía nacional, cooperación entre pueblos y apego a la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

De acuerdo con Sheinbaum se trata de “una decisión soberana las orientaciones de política exterior de México”, la cual establece que no se aceptan presiones ni medidas que pretendan sustituir la voluntad democrática con amenazas arancelarias o castigos colectivos.

Cabe recordar que la jefa de Estado mexicana pidió a su secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, buscar una «comunicación inmediata» con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, para conocer «con precisión» los alcances de las nuevas medidas anunciadas por la administración de Donald Trump contra Cuba, que incluyen un aumento de aranceles a aquellos países que le vendan petróleo a la isla, como es el caso de México.

Bajo el pretexto de una “amenaza inusual y extraordinaria” desde Cuba, el magnate republicano reforzó el pasado jueves las medidas para intensificar el bloqueo económico contra la isla y firmó una orden ejecutiva que permitiría imponer aranceles a los bienes de países que vendan o suministren hidrocarburos a Cuba.

Sheinbaum envía ayuda humanitaria a Cuba

Al respecto, durante su conferencia diaria del pasado 30 de enero, Sheinbaum dejó en claro que México reafirma el principio de soberanía y autodeterminación de los pueblo

Asimismo, advirtió que la decisión de Trump podría generar una grave crisis humanitaria, ya que afectaría «directamente a hospitales, alimentación y otros servicios básicos del pueblo cubano, situación que debe evitarse mediante el respeto al derecho internacional y el diálogo entre las partes», puntualizó.



«Tenemos que saber los alcances porque tampoco queremos poner en riesgo a nuestro país en términos de los aranceles», afirmó, expresando al mismo tiempo su confianza en que este nuevo conflicto provocado por el ultraderechista se puede resolver por la vía diplomática y la no confrontación, promoviendo el respeto al derecho internacional

En esa línea, detalló que México solo envía a Cuba el 1,0 % de su producción petrolera, por lo que antes de tomar cualquier decisión esperará a dialogar y explicarle al Gobierno de EEUU que esta medida puede poner en riesgo la vida de muchas personas.

«Nuestro interés es que el pueblo de Cuba no sufra porque no tener petróleo implica no producir electricidad, imagínense un hospital que no funcione, o una terapia intensiva», alertó, al tiempos que planteó que México buscará alternativas para ayudar humanitariamente al pueblo cubano

El lunes, la presidenta mexicana confirmó que su gobierno prepara una ayuda humanitaria urgente para la isla, ante la crisis que enfrenta su población, como parte de la responsabilidad regional y en defensa de principios como la soberanía, la paz y la solidaridad.

Explicó que el apoyo será coordinado por la Secretaría de Marina y consistirá en el envío de alimentos, enseres e insumos básicos, mientras se mantienen gestiones diplomáticas para atender, por razones humanitarias, el tema del combustible.

“Esta semana estamos planeando una ayuda humanitaria a Cuba; es una ayuda que va a realizar la Secretaría de Marina, con alimentación y otros productos, de manera diplomática”, señaló.