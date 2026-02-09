México le presta ropa a Cuba: dos buques zarpan con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria

México activó un envío por mar para apoyar a Cuba. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó la tarde de este domingo que, por conducto de la Armada de México, se despachó ayuda humanitaria a Cuba a través de dos buques logísticos: el Papaloapan y el Isla Holbox.

Ambas naves zarparon desde el puerto de Veracruz, en las costas del Golfo de México, con una carga total de más de 814 toneladas de víveres “destinados a la población civil” de la isla, según el comunicado oficial. El buque Papaloapan partió a las 08:00 horas locales (14:00 GMT), mientras que el Isla Holbox lo hizo al mediodía (18:00 GMT). De acuerdo con la autoridad, se espera que arriben a destino en cuatro días.

Ayuda humanitaria a Cuba: qué lleva cada buque

La Cancillería detalló que el Papaloapan transporta alrededor de 536 tonelada de alimentos de primera necesidad —como leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún en agua, sardina y aceite vegetal— además de artículos de higiene personal. En tanto, el Isla Holbox lleva poco más de 277 toneladas de leche en polvo para el mismo fin.

El operativo se organizó con víveres provenientes de la Región Naval Central, concentrados en el muelle de la administración del sistema portuario de Veracruz, desde donde se realizó el embarque. El Gobierno mexicano señaló además que en bodegas aún quedan más de 1.500 toneladas de lech en polvo y porotos pendientes de ser enviadas.

Sheinbaum, el rol de la Cancillería y el contexto con EE.UU.

La presidenta Claudia Sheinbaum había anunciado el viernes la decisión de enviar ayuda alimentaria a Cuba este fin de semana, mientras México mantiene negociaciones diplomáticas con Estados Unidos sobre la reanudación de embarques de petróleo sin enfrentar aranceles adicionales que Washington ha amenazado con imponer.

Según lo informado, el envío fue coordinado por el jefe de la oficina de la presidencia, Lázaro Cárdenas Batel, junto al embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez, y la Secretaría de Relaciones Exteriores. El diplomático cubano agradeció públicamente la ayuda y afirmó que contribuirá a paliar las consecuencias de la “guerra económica” contra Cuba, en un mensaje difundido en X.

En su comunicado, la Cancillería recalcó la tradición solidaria de México con los pueblos de América Latina y recordó que, en meses recientes, el país ha enviado ayuda a distintos lugares por emergencias como incendios e inundaciones. Mientras continúa el diálogo con Washington, México insiste en el carácter humanitario del envío: dos buques en ruta y un mensaje político claro—apoyo a la población civil.