Milei de nuevo en ridículo: Se creyó noticia falsa que aseguraba que AC/DC lo había invitado a cantar en su próximo recital en Argentina

Un nuevo ridículo internacional protagonizó el Presidente de Argentina, Javier Milei, quien esta vez se creyó una noticia falsa difundida en las redes sociales, en las que se aseguraba que la banda de rock AC/DC lo había invitado a cantar con ellos en su próximo recital en el país, programado para el 23 de marzo de 2026.

Con euforia evidente, Milei compartió un pantallazo del montaje, que utilizaba el logo del diario argentino Clarín, acompañado de un «VAAAAAAAAMOOOOOO».

Pero, después de que varias personas le señalaran que era un noticia falsa, tras algunos minutos, el Mandatario bajó la publicación.

La situación, naturalmente, no pasó desapercibida en las redes sociales, donde el pantallazo con el «VAAAAAAAAMOOOOOO» de Milei circuló rápidamente. Asimismo, los medios trasandinos también abordaron el tema.

🤦 “Me preparé toda la vida para verlo al Javo cantar Thunderstruck”, posteó un usuario de X junto a una captura de una supuesta nota que informaba: “AC/DC invitó a participar de su show al presidente Javier Milei el próximo 23 de marzo en River”. [https://t.co/U84nQIMUOA] pic.twitter.com/6nynvHs8Uk — Página|12 (@pagina12) November 6, 2025

Pensé que era joda pero es posta. Milei creyó que lo invitaron A CANTAR en el concierto de AC/DC y tuvo que borrar el tuit porque era una noticia falsa jajajjajajjaj https://t.co/4HMWYQmSC8 pic.twitter.com/c5mNttl73Z — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) November 5, 2025

🎸¿Javier Milei telonero de AC/DC⚡️?



🎙️Una nueva edición del Charquito de los medios de la mano de @conurvaga con el presidente víctima de una estafa de redes sociales. #VerdadesAfiladas

🔗VIVO: https://t.co/wndEy1wkHB pic.twitter.com/w6DhQNhsFM — El Destape 1070 (@eldestape_radio) November 5, 2025

Más Leídas | Milei festejó que AC/DC lo invitó a tocar en River pero se comió una fakehttps://t.co/AHJTv4qEQW pic.twitter.com/SlhV8Mo7mE — La Política Online | Argentina (@LPOArg) November 5, 2025

