Milei de nuevo en ridículo: Se creyó noticia falsa que aseguraba que AC/DC lo había invitado a cantar en su próximo recital en Argentina

Con euforia evidente, el Mandatario argentino compartió un pantallazo del montaje, que utilizaba el logo del diario argentino Clarín, acompañado de un "VAAAAAAAAMOOOOOO". Pero, después de que varias personas le señalaran que era un noticia falsa, tras algunos minutos, bajó la publicación.

Autor: El Ciudadano
El Ciudadano
Versión PDF

Un nuevo ridículo internacional protagonizó el Presidente de Argentina, Javier Milei, quien esta vez se creyó una noticia falsa difundida en las redes sociales, en las que se aseguraba que la banda de rock AC/DC lo había invitado a cantar con ellos en su próximo recital en el país, programado para el 23 de marzo de 2026.

Con euforia evidente, Milei compartió un pantallazo del montaje, que utilizaba el logo del diario argentino Clarín, acompañado de un «VAAAAAAAAMOOOOOO».

Pero, después de que varias personas le señalaran que era un noticia falsa, tras algunos minutos, el Mandatario bajó la publicación.

La situación, naturalmente, no pasó desapercibida en las redes sociales, donde el pantallazo con el «VAAAAAAAAMOOOOOO» de Milei circuló rápidamente. Asimismo, los medios trasandinos también abordaron el tema.

