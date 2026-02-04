Miles marcharon en Venezuela para exigir la liberación de Maduro, a un mes de su secuestro

La presidenta encargada Delcy Rodríguez aseguró que el país está en «calma» tras un mes del ataque de Estados Unidos perpetrado en Caracas y los estados Miranda, la Guaira y Aragua, que dejó un saldo de 100 muertos e igual número de heridos y culminó con el secuestro del mandatario venezolano Nicolás Maduro y sus esposa Celia Flores.

Una marea humana vestida de rojo inundó este martes las principales avenidas de Caracas y de varias ciudades de Venezuela. El objetivo era uno solo, expresado en consignas, carteles y canciones que se repetían como un mantra: exigir la liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes, fueron secuestrados hace exactamente un mes por una incursión militar de Estados Unidos (EE.UU.)

A un mes de aquel 3 de enero, la protesta buscó demostrar la fortaleza del chavismo y ratificar la voluntad de lucha frente a las presiones de la administración del mandatario estadounidense Donald Trump.

La jornada congregó a miles de trabajadores, estudiantes y miembros de movimientos sociales. El punto de partida fue las adyacencias del edificio La Previsora, en Plaza Venezuela. Desde allí, la columna de manifestantes, escoltada por camiones con bocinas avanzó por las avenidas Libertador y Urdaneta, en un trayecto que culminó en la emblemática esquina de Santa Capilla, en el corazón del centro de la capital del país caribeño.

«Venezuela necesita a Nicolás»

El recorrido trazó una línea hacia las sedes de los poderes públicos, evidenciando un apoyo al gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras el secuestro del mandatario constitucional y la primera combatiente.

«¡Llegó la patria, llegó la paz, que Venezuela necesita a Nicolás!», coreaban los manifestantes, al unísono.

Entre la multitud, José Perdomo, empleado público de 58 años, resumió el estado en que se encuentra la población tras la agresión de Washington: «Nos sentimos confusos, nos sentimos tristes, rabiosos, hay muchas emociones dentro de este proceso que nos tiene en la calle».

Sin embargo, dejó en claro que «la esperanza sigue en la calle luchando y más temprano que tarde tendrán que soltar a nuestro presidente».

“Aquí está el pueblo firme, leal, rodilla en tierra, esperando su regreso”, expresó otra de las manifestantes.

De igual manera otra de las asistentes afirmó: “que resistan que nosotros estamos resistiendo. Aquí en solidaridad absoluta, nuestro presidente constitucional y a su esposa Cilia Flores”.

“Tengan mucha fuerza y esperanza que más temprano que tarde estarán aquí”, subrayó un joven venezolano.

Durante el acto central fueron desplegadas dos gigantografías con las imágenes de Nicolás Maduro y Cilia Flores, unidas como parte de la campaña internacional por su libertad. La voz del fallecido comandante Hugo Chávez, extraída de su última alocución del 8 de diciembre de 2012, resonó en la plaza: “Mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta total… es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela”, dijo en ese entonces.

Hijo de Maduro: El pueblo venezolano “es de paz y de diplomacia”

Una de las alocuciones más esperada fue la de Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente, quien intervino como orador central.

El joven legislador calificó la marcha como “hermosa” y afirmó que revela un pueblo movilizado de manera permanente.

Al referirse al episodio del 3 de enero, lo describió como una cicatriz que quedará marcada “en la cara para siempre”.

En su discurso, extendió un llamado a la resistencia y recordó que el pueblo venezolano “es de paz y de diplomacia” y que “nunca jamás en la historia Venezuela va a ser una nación que agreda a otra”.

Asimismo, aclaró que “el pueblo venezolano no es antiestadounidense, sino que conquistó una profunda conciencia antimperialista”.

Desde otros puntos del país, figuras clave del oficialismo hicieron eco del mensaje. El ministro de Interior y Justicia Diosdado Cabello, durante un acto en el estado Portuguesa, remarcó que “a un mes de ese ataque hemos estado enfocados, como lo ha dicho nuestra hermana y presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en la tarea fundamental que es el regreso de nuestro Presidente al país y de la compañera Cilia Flores”.

Cabello también reconoció, al igual que Maduro Guerra en Caracas, a los “héroes y heroínas caídos”, en alusión a las más de 100 personas que, según el gobierno, fueron asesinadas durante los bombardeos y la incursión del 3 de enero, incluyendo a 32 combatientes cubanos.

El impacto de la campaña por la liberación del presidente venezolano y su esposa se materializó tal y como reveló Nahum Fernández, vicepresidente de Movilización y Eventos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en la recolección de más de 300 mil cartas escritas por el pueblo “enviándole amor a Maduro”.

Delcy Rodríguez llama al «diálogo político y el diálogo diplomático» con EE.UU.

Durante uno de los actos masivos, la presidenta encargada Delcy Rodríguez aseguró que el país está en «calma» tras un mes del ataque de Estados Unidos perpetrado en Caracas y los estados Miranda, la Guaira y Aragua, que dejó un saldo de 100 muertos e igual número de heridos

«El país está en calma. El país está tranquilo, pero tiene un clamor nacional: pedir la libertad del presidente Maduro y de la primera combatiente, la diputada Cilia Flores», manifestó Delcy Rodríguez, en compañía de su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior, Diosdado Cabello.

En una transmisión del canal estatal VTV, la presidenta encargada señaló que en días recientes conversó por teléfono con el mandatario estadounidense Donald Trump, y con su secretario de Estado, Marco Rubio, y abogó porque el «camino» sea el respeto.



«Si hay algo que ha unido a los venezolanos es el rechazo a este tipo de agresión (…), es que las diferencias, las controversias, las divergencias con el Gobierno de los Estados Unidos deben hacerse de manera diplomática, por el diálogo político», subrayó, al tiempo que afirmó que Venezuela «ha transmutado y ha madurado», luego de un mes del ataque del 3 de enero y apostó por «trabajar con esfuerzo» para «superar» las «diferencias».

«Tenemos que trabajar con esfuerzo, tenemos que trabajar con respeto», dijo, subrayando la necesidad de «construir una agenda de trabajo» con Estados Unidos desde las «diferencias».

Aseguró que los venezolanos apuestan a que «las controversias, las divergencias» con el país norteamericano se resuelvan a través del «diálogo político y el diálogo diplomático».

«Ese debe ser el camino: el respeto, el respeto a la legalidad internacional, el respeto interpersonal», indicó Delcy Rodríguez, quien mencionó que «históricamente hay muchos vínculos» entre Venezuela y Estados Unidos.

