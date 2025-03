Ministro venezolano niega vinculación de migrantes retornados con banda criminal Tren de Aragua

El ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró este viernes que los migrantes venezolanos deportados o retornados al país no están relacionados con la banda criminal conocida como Tren de Aragua, la cual, según él, ha sido desarticulada por las autoridades.

También puedes leer: Plan Vuelta a la Patria: 311 migrantes regresan a Venezuela desde México

Durante su participación en un programa de la Radio Nacional de Venezuela, Cabello negó las acusaciones que circularon en medios internacionales, señalando que en Estados Unidos se ha vinculado falsamente a los migrantes con esta organización. «No es verdad. Aquí no hemos recibido a nadie del Tren de Aragua», afirmó enfáticamente el ministro.

Cabello citó una reciente nota del diario estadounidense The New York Times, que también confirmó que los deportados venezolanos no pertenecen a esta banda. Según el ministro, los cuerpos de seguridad de Venezuela desmantelaron al Tren de Aragua, que operaba en varias zonas del país y tenía ramificaciones internacionales.

El ministro reiteró que se ha verificado la identidad de los venezolanos deportados, y ninguno de ellos figura en los organigramas de las bandas criminales que las autoridades manejan. «Tenemos el control de las bandas y de lo que queda de ellas», dijo, reafirmando el compromiso del gobierno en la lucha contra el crimen organizado.

Por último, Cabello informó que funcionarios venezolanos se encuentran desplegados en México, trabajando junto a la Embajada de Venezuela para apoyar a los connacionales que buscan regresar al país.

Foto: X

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://bit.ly/3tgVlS0

💬 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com