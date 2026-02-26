Narco ecuatoriano «Pipo» aseguró que Presidente Daniel Noboa ordenó asesinato del candidato Fernando Villavicencio

Una verdadera bomba noticiosa relacionada con Ecuador se dio a conocer este miércoles 25/2, tras conocerse las declaraciones del narcotraficante ecuatoriano Wilmer Chavarría -alias ‘Pipo’, líder de la organización criminal Los Lobos-, quien negó ser autor del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023, señalando que el actual presidente del país, Daniel Noboa (en la foto), fue quien ordenó el crimen.

Según consignó un reporte de la agencia EFE, ‘Pipo’ hizo esta denuncia durante una comparecencia ante la Fiscalía de Zaragoza, España, solicitada por la Fiscalía ecuatoriana y a la cual asistió junto a su abogado.

En ese sentido, fuentes de la defensa de Chavarría citadas por EFE, confirmaron que «respondió a las preguntas de la fiscal de la Unidad de Cooperación Internacional y de su letrado, pero se negó a contestar a las tres preguntas remitidas por el ministerio público del país andino».

Recordemos que el narcotraficante está recluido en prisión en España a la espera de la resolución del proceso de extradición iniciado en su contra por las autoridades ecuatorianas.

De acuerdo a lo informado, ‘Pipo’ afirmó que una persona cercana a John Reimberg, ministro del Interior de su país, le manifestó que el crimen lo ordenó el actual presidente Daniel Noboa, motivado por el «temor de que Villavicencio ganara las elecciones».

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, califica de "absurdo" que el narcotraficante Pipo, máximo líder de Los Lobos, quiera vincular al presidente Daniel Noboa con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. https://t.co/bzp0esO18T pic.twitter.com/CI47fV7GjS — EFE Noticias (@EFEnoticias) February 25, 2026

Denuncia de Rafael Correa

Por su parte, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, agregó otra información a este caso, asegurando que a «Pipo» le habrían ofrecido salvarlo de la extradición a EEUU si lo incriminaba «a él, a Jorge Glas y a nuestro Gobierno, de haber sido cómplices del narcotráfico».

«Con esta infamia, Estados Unidos iba a perseguirme directamente a mí. Quieren aniquilar cualquier posibilidad de gobiernos insumisos en Latinoamérica, y por cualquier medio», declaró Correa.

El exmandatario resaltó en ese sentido que «efectivamente, la Fiscalía de Ecuador envió preguntas para incriminarnos, pero Chavarría ha dicho la verdad, ha denunciado ante las autoridades españolas que le exigieron incriminarnos y, por el contrario, acusó directamente a Noboa de haber ordenado el asesinato de Villavicencio».

«Todo esto lo sabemos porque, gracias a Dios, tenemos amigos en todos lados», sostuvo Rafael Correa.

🇪🇨🇪🇨🇪🇨 🇪🇸🇪🇸🇪🇸 DIFUNDE‼️

¿Recuerdan que hace unos días les dije que venían por mí?

Se trataba de que el abogado José Aliste -un descalificado- había ido a visitar como abogado de la embajada de Estados Unidos en Madrid, al narcotraficante Pipo Chavarría. El objetivo de la visita… — Rafael Correa (@MashiRafael) February 25, 2026

