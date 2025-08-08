«No es muy inteligente o es corrupto»: su excanciller fulmina a Milei en vivo por la criptoestafa

La excanciller argentina Diana Mondino afirmó que el presidente de la nación austral Javier Milei «o no es muy inteligente o es una especie de corrupto», al referirse a su implicación el caso de la fallida criptomoneda $LIBRA, la cual fue promocionada por el denominado «libertario» antes de desplomarse y provocar pérdidas millonarias entre inversores.

Cabe recordar que el escándalo que surgió a mediados de febrero, cuando Milei apoyó a través de redes sociales el lanzamiento de una nueva moneda digital llamada $LIBRA y a las pocas horas retiró los mensajes.

En ese intervalo de tiempo, la demanda de la criptomoneda se disparó, su precio pasó de 0,3 centavos de dólar hasta 5,54 dólares y movió millones en transacciones antes de desplomarse. Más de 70.000 compradores cripto aseguraron que fueron parte de una gran estafa en la que perdieron sumas astronómicas. que según la consultora Nansen superan los 251 millones de dólares. Por tal motivo, muchos de ellos acudieron a tribunales en Argentina, Estados Unidos y España.

Actualmente, la causa avanza en la justicia estadounidense, con sospechas y testimonios que apuntan cada vez más cerca del entorno íntimo del jefe de Estado argentino.

En una entrevista con el periodista Mehdi Hasan, para el programa «Head to Head» de la cadena Al Jazeera, la excanciller expresó que Milei «no debería haber tuiteado eso».

«Creo que alguien le dijo de hacerlo, él creyó que era una buena idea», añadió Mondino, quien fue destituida de forma fulminante por el mandatario en octubre de 2024 tras un voto de Argentina en contra del embargo a Cuba en la asamblea general de las Naciones Unidas (ONU).

¿Por qué lo hizo?, le preguntó Hasan, a lo que la excanciller respondió: «Hay dos posibilidades: o no es muy inteligente o es corrupto en alguna forma. Usted elige, yo no lo sé».

Ante la asombrosa respuesta el periodista afirmó: «¡Wow! Es la primera vez esta noche que dice Diana Mondino: es corrupto o estúpido», lo que causó que la economista cayera en cuenta del impacto de su frase, e intentara retractarse, por lo que Hasan le señaló: «¡Eso es lo que usted dijo!»

Al ser cuestionada sobre los más de 250 millones de dólares que de dejó en pérdidas la denominada criptoestafa y si Javier Milei puede ser considerado corrupto, la excancilller afirmó: «Espero que no, pero sí lo es va a tener algún día tendrá que ir a la cárcel».

🇦🇷 EX CANCILLER DEL GOBIERNO LIBERTARIO DIJO QUE MILEI ES CORRUPTO O ESTUPIDO.



Diana Mondino, la primera canciller de Milei se refirió al caso #Libra y destruyó al demente argentino… Pase y vea. pic.twitter.com/6iDGkWxgXt — Tiempos Convulsos 🍉 (@aquiradiomoscu) August 7, 2025

Durante la entrevista, el periodista de la cadena de noticias catarí Al Jazeera se mostró muy incisivo con las preguntas, y aunque Diana Mondino mostró apoyo a las ideas del «libertario», tuvo que mostrar su desacuerdo en algunos temas

Una de ellas apuntó a una de las más controvertidas frases que pronunció Milei antes de llegar a la Casa Rosada,

«Dijo que ‘el Estado es el pedófilo en el jardín de infantes con los nenes encadenados y bañados en vaselina’. Creo que tengo que darme una ducha después de leer esas citas en voz alta», record´ó Hasan.

«¿Cómo hizo para trabajar para este hombre?», le preguntó a Mondino, que intentó escurrirse con una respuesta que desviaba el asunto: «Creo firmemente que la única manera en que Argentina puede salir del estancamiento en el que estamos es no gastando más de lo que tiene, vendiendo más cosas a todo el mundo, incluido el resto del mundo».

«¿Cómo justifica esa actitud que acabo de leer?», insistió el periodista

«Bueno, pero no me voy a casar con él [por Milei]. Quiero decir, no tiene que gustarme», expresó la excanciller.

Perros asesores y salud mental de Milei

La pregunta sobre los famosos «asesores caninos» -los perros clonados que Milei menciona como consejeros-no tardó tampoco en aparecer y Hasan la vinculó directamente con la salud mental del mandtario. “Cuando era ministra de Asuntos Exteriores, ¿[Milei] siguió más consejos suyos o de sus perros?“, le preguntó.

“En realidad, como estaba trabajando en acuerdos de comercio exterior, nadie me dio ningún tipo de consejo porque teníamos que trabajar con Mercosur”, respondió Mondino.

“He visto a los perros dos veces. No los conté, porque son muy grandes y no me gustan los perros”, acotó.

«Los vi dos veces. Son enormes y no me gustan los perros, pero lo que importa son las políticas, no si habla con sus mascotas».

Ante la consulta sobre si consideraba que Milei estaba mentalmente estable, especialmente teniendo en cuenta que dice consultar a sus perros, Mondino respondió de una manera evasiva: «Digamos que todo eso es cierto. ¿Cambiaría eso las políticas? ¿Cambiaría lo que intenta hacer? ¿Por qué las personas que votaron por él y que aún lo apoyan, y que pueden o no votar por él en octubre, seguirían respaldando estas ideas?», dijo, según consignó Página/12.

Ante esta vacilante respuesta Hasan optó por ser más directo: «¿Cree que Milei está mentalmente estable?». Mondino evitó responder claramente, por lo que el entrevistador citó a Carlos Rodríguez, exasesor económico de Milei, quien afirmó que el presidente argentino «no está en sus cabales y suele divagar».

“¿Quién tiene razón? ¿Carlos Rodríguez o Javier Milei?“, insistió entonces Hasan, sobre la salud mental de Milei. ”Tengo que decir que Carlos siempre tiene la razón», respondió Mondino, con una sonrisa pícara. “Así que tiene un desequilibrio mental evidente”, insistió Hasan. “No, no puedo decir eso”, completó la ex funcionaria.

Venta de órganos



Durante el transcurso de la entrevista Hasan cuestionó que Diana Mondino aún defendiera fuertemente las políticas del Gobierno pese al modo en que fue echada del gabinete.

Ante el hecho de que el mandatario de extrema derecha la llamara públicamente «traidora, parásita e imbécil fatalmente arrogante», la economista y exministra no se mostró afectada: «Se refería al ministerio, no a las personas», respondió.

El incisivo periodista no dejó pasar una de las mayores controversias relacionadas con la administración del «libertario», la cual se refiere a la venta de órganos.

“Y está de acuerdo con Milei en muchas cosas, porque él promovió la idea de un mercado de órganos, de comprar y vender partes del cuerpo humano. Usted dijo que era una idea fantástica. ¿Cómo es fantástico o incluso ético hacer entrar dinero y mercados en la donación de órganos?“.

“Bueno, pregúntale al Premio Nobel que tuvo esa idea”, respondió Mondino, en alusión al catedrático estadounidense Alvin Roth. “Sí, contactamos con Alvin Roth antes del programa y dijo que su plan no tiene nada que ver con lo que propone Milei”, le advirtió Hasan, según consignó La Nación.

Entonces, Mondino trató de presentar como similares la idea de vender órganos con la Ley Justina que rige en la Argentina, que no contempla la venta de órganos.

“¿Está de acuerdo con que Milei diga que la gente debería poder vender su riñón? ¿Sí o no?”, preguntó Hasan. “Yo no estoy de acuerdo con eso”, respondió Mondino. “Ok, al final lo logramos”, celebró el periodista.

A continuación, la entrevista completa: