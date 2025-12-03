“No nos intimida Trump”: expresidente de Honduras acusa injerencia extranjera y denuncia “golpe electoral” contra Rixi Moncada

El expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, acusó la inherencia extranjera por parte del mandatario estadounidense Donald Trump, en los comicios generales del país centroamericano celebrados el pasado domingo y denunció un «golpe electoral» contra la candidata del partido oficialista Libertad y Refundación (LIBRE), Rixi Moncada.

A través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social X Zelaya aseguró que existe una maniobra para alterar la voluntad popular.

“Con la injerencia de Donald Trump y su perdón a JOH (el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández), el bipartidismo desesperado impone un golpe electoral contra Rixi. Pero se equivocan de historia”, expresó.

El también coordinador general del partido LIBRE destacó que el oficialismo mantiene un respaldo sólido y que su esposa y actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro ,conserva una amplia aceptación popular.

“Xiomara mantiene más del 55% de apoyo por su buen gobierno; Honduras la respeta y el mundo la reconoce», indicó al tiempo que injerencia tenía como objetivo sabotear la candidatura de Moncada, con el fin de frenar el proyecto político de LIBRE.

«LIBRE presenta a una candidata intachable, honesta, sensible, capaz, con carácter firme y una campaña profundamente democrática, basada en una propuesta económica que libera al pueblo y rompe los privilegios de las élites. Por eso recurren a la injerencia: porque no pueden ganar limpiamente», argumentó.

Según el exmandarario “la maniobra es burda” y la describió como una “ldescarada, amenazante, injusta e infame intervención extranjera para torcer la voluntad popular y frenar a Rixi”,

“Pero cometen el mismo error de siempre: subestimar al pueblo hondureño a Rixi y nuestra capacidad de lucha”, advirtió Zelaya quien en 2009 fue víctima de un golpe de Estado.

«Señor Donald Trump, a nosotros no nos intimida»

En su mensaje el expresidente también se dirigió directamente a Donald Trump, asegurando que el pueblo hondureño no cederá ante presiones externas.

“Señor Donald Trump, a nosotros no nos intimida, hemos resistido golpes de Estado, fraudes monumentales, asesinatos políticos y persecución. Si sobrevivimos a la narco dictadura, ¿cree usted que nos va a doblar un tuit suyo?”, expresó en la red social X.



“Puede llamarnos comunistas, socialistas, insurgentes, lo que quiera. Somos hondureños libres y luchamos por la autodeterminación de los pueblos y por una patria digna, justa e independiente. Ni Washington ni la oligarquía pueden decidir por nosotros. Señor Donald Trump, los que luchamos por la libertad estamos de pie, somos patriotas y nadie se rinde”, enfatizó.

Cabe recordar que en la víspera de las elecciones generales en Honduras, el magnate republicano se manifestó públicamente a favor del empresario y candidato de la derecha por el Partido Nacional, Nasry Asfura, señalando que, en caso de que éste ganara la elección, su gobierno indultaría al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en la nación norteamericana por delitos de narcotráfico.

El ultraderechista también amenazó que no colaboraría con la nación centroamericana en caso de que Rixi Moncada, resultara electa.

Elecciones en Honduras: incertidumbre, retrasos y denuncias de irregularidades

El proceso electoral hondureño, ha estado sumido en incertidumbre, retrasos y denuncias de una serie de irregularidades en el proceso que refuerzan la idea de un fraude electoral que avisoraba la candidata Rixi Moncada y que fue expuesta en una rueda de prensa realizada el pasado lunes.

Su denuncia se sostiene en pruebas concretas: una serie de audios filtrados en los que, según la investigación del Ministerio Público, la consejera electoral del Partido Nacional, Cossette López, y otros actores planificaban alterar el proceso. El plan, tal como lo expuso Moncada, incluía interrumpir la transmisión de datos, presionar a la embajada de Estados Unidos para que no reconociera una victoria de Libre, y anunciar resultados parciales favorables para crear un «pretexto para impugnar y suspender el proceso». Esta no es una simple irregularidad; es la técnica moderna del golpe de Estado, trasladada al campo electoral, donde se busca controlar los órganos de difusión y consenso para crear una falsa legalidad.

Marlos Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, confirmó estas irregularidades señalando que los resultados brindados por el sistema TREP no “no guarda certeza ni consistencia”, mientras denunció la falta de acceso público a los resultados preliminares.

