Paro universitario de 72 horas: Milei promulgó la ley de financiamiento y la dejó sin fondos

Desde este miércoles 12 de noviembre las universidades nacionales de Argentina realizarán un paro de 72 horas en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento que fue suspendida por la administración de Javier Milei por falta de fondos.

El pasado 21 de octubre, el Gobierno del denominado «libertario» promulgó en el Boletín Oficial la Ley 27.795, pero en paralelo paralizó su aplicación hasta que el Parlamento defina su fuente de financiación y e incorpore las partidas correspondientes al Presupuesto Nacional.

La norma había sido aprobada por amplia mayoría en el Congreso y, tras ser vetada por el presidente Milei, ambas cámaras rechazaron esa derogación presidencial, obligando al Ejecutivo a promulgarla dentro del plazo legal. Sin embargo, desde la Casa Rosada optaron por esta promulgación condicionada que, en los hechos, bloquea su puesta en marcha.

La paralización que se extenderá hasta el próximo viernes 14 de noviembre, fue confirmada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios, junto a la CONADU Histórica, con el objetivo de presionar al gobierno por la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario que establece un aumento salarial para los docentes y pretende frenar el vaciamiento de la educación pública.

Este instrumento legal contempla un esquema progresivo de financiamiento universitario que va del 1 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2026 hasta el 1,5% en 2031.

También estipula la apertura de paritarias para recomponer salarios, la actualización de los gastos de funcionamiento, la creación de fondos para infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas.

«Cada día que pasa se profundiza el vaciamiento de la universidad pública»

El paro de 72 horas fue gatillado por el reclamo de los docentes universitarios, quienes denuncian que sus ingresos se encuentran muy por debajo de la inflación, y que muchas instituciones declararon la emergencia presupuestaria debido a que los fondos no alcanzan para cubrir el año.

“Plata hay. Hay que dejar de decir que no hay plata porque este Gobierno decidió el desfinanciamiento de las universidades nacionales y públicas y dejó de destinar plata a los pagos de la deuda. Debemos continuar con la profundización en las protestas contra la reforma laboral y el plan que tiene esta gestión que es contra la universidad pública, contra los hospitales públicos y contra los derechos laborales”, indicó Pilar Barbas, secretaria de la Federación Universitaria Argentina (FUA).

La militante de la Juventud de la Izquierda Socialista criticó que después de que en el Congreso «se tiraron los vetos, el gobierno decidió no aplicar la ley como pasó con la Ley de Discapacidad y, si eso deja de estar en el cotidiano de la gente».

«El Ejecutivo sigue avanzando con su plan, entonces una movilización sería importante», señaló.

Según consignó Página/12 los gremios docentes denuncian que los salarios «no fueron recompuestos» y que, tras tres masivas marchas federales por la universidad pública, no ha sido posible lograr que mandatario de ultraderecha «quiera cumplir con la ley».

«La ley debe aplicarse, sin más demora, no solamente porque es ley sino porque es anticonstitucional no hacerlo. Cada día que pasa se profundiza el vaciamiento de la universidad pública. Hoy, de acuerdo a lo que estipuló la ley, a nosotros nos deben un 44 por ciento de aumento. Ya es una deuda, no es un reclamo», planteó al respecto, la secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD – UBA), Ileana Celoto.

Denunció que el bajo monto de las remuneraciones están provocando una crisis en el personal universitario y que “no pueden sostener más” las tareas que deben llevar adelante con los bajos sueldos que perciben, los cuales “en muchos casos están por debajo de la línea de pobreza”.

Planteó que debido a este escenarios se están registrando “pedidos de cambio de dedicación” y reducción de horas en las tarea, por lo que alertó que debido a esta problemática “se están vaciando” los equipos de trabajo.

“Estamos defendiendo la universidad pública, para que no quede como una cáscara vacía, con equipos que ya no pueden llevar adelante las tareas para los cuales estuvieron designados”, apuntó.

Cabe señalar que desde el sector docente advierten que, de no concretarse avances, se podría ver afectado el inicio del ciclo lectivo 2026 como medida de presión adicional.