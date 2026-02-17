Congreso peruano vota hoy la censura contra José Jerí y define su continuidad en la presidencia interina

El Congreso de la República entra hoy en una jornada decisiva. El presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi Capurro, citó a una sesión extraordinaria del Pleno para este martes, a las 10:00, con un solo punto en tabla: debatir y votar siete mociones de censura contra José Jerí, presidente de la República interino por sucesión constitucional.

La convocatoria fue enviada a los 128 congresistas hábiles bajo el artículo 50 del Reglamento del Congreso. Y llega con el mínimo “justito” para destrabar el trámite: los promotores reingresaron las mociones —subsanando observaciones previas— en siete partes distintas y reunieron 78 firmas, exactamente el umbral requerido para validar la citación.

Censura contra José Jerí: qué se vota hoy

Las mociones —21240, 21241, 21247, 21251, 21256, 21257 y 21284— apuntan al mismo objetivo: censurar a Jerí por supuesta falta de idoneidad ética, política e institucional, y por una presunta afectación a la institucionalidad democrática y a la imagen del Parlamento.

Entre los argumentos más repetidos se plantea que Jerí no tendría la capacidad política e institucional para conducir el Congreso en un contexto de transición, y que su continuidad tensiona la legitimidad del periodo. En paralelo, Rospigliosi defendió el procedimiento y cuestionó las acusaciones de conspiración que algunos legisladores han instalado alrededor del tema.

Censura contra José Jerí: qué puede pasar si prospera

El resultado de la votación marcará el ritmo del tablero político. Si la censura prospera, el Congreso podría abrir un proceso inmediato para elegir un nuevo presidente del Parlamento, quien asumiría automáticamente la Presidencia de la República por sucesión constitucional. Si no avanza, el escenario podría trasladarse a la discusión de una eventual vacancia presidencial en la legislatura que comienza en marzo.

Hoy no se vota solo una censura: se vota el próximo movimiento de la transición política peruana.