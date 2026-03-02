Petro al alza: imagen positiva sube a 54,5% y cae la negativa

La más reciente medición del Centro Nacional de Consultoría (CNC), reveló un crecimiento de la imagen positiva del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Según los datos arrojados por la encuesta, publicada este domingo 1 de marzo por la revista Cambio, al planteársele a los colombianos la pregunta «¿Usted tiene una imagen positiva o negativa del presidente Gustavo Petro?», un 54,5% de los consultados manifestó tener una percepción favorable del jefe de Estado.

En contraste, la imagen negativa del líder progresista se ubicó en un 38,4 por ciento, mientras que un 7,1 por ciento de los participantes optó por la opción «No sabe o no responde».

Esta distribución de respuestas dibuja un panorama donde la valoración positiva supera ampliamente a la negativa, consolidando un momento políticamente favorable para el mandatario en el tramo final de su administración.

El estudio cobra particular relevancia por el momento político en que se realiza, con el país inmerso en la antesala de las elecciones presidenciales y con el nombre del presidente Petro apareciendo recurrentemente en el debate público, no solo por su gestión sino también por su influencia en la contienda electoral que definirá a su sucesor.

Variación respecto a la medición anterior

Uno de los aspectos más destacados por el CNC en su publicación tiene que ver con la evolución de la percepción de la gestión del mandatario en comparación con la más reciente medición realizada por la misma firma y justo en medio de la campaña de descrédito en su contra promovida por sectores de derecha en Colombia

En concreto, la imagen positiva de Petro experimentó un incremento del 5,7% con relación con la medición de enero de 2026, cuando se ubicaba en un 48,8% Este aumento de casi seis puntos porcentuales (p.p.) sugiere una tendencia al alza en la popularidad del mandatario-

Paralelamente, la imagen negativa del presidente se redujo en 3,7 puntos porcentuales con respecto a la anterior medición, cuando se encontraba en un 34,7%.

Petro: «Me iré feliz del gobierno»

El presidente Gustavo Petro, conocido por su activa presencia en redes sociales y su costumbre de reaccionar a los acontecimientos políticos del país a través de estas plataformas, se pronunció casi de inmediato sobre los resultados del estudio del CNC.

Desde su cuenta en la red social X (anteriormente conocida como Twitter), el jefe de Estado expresó su agradecimiento a la ciudadanía colombiana por la valoración positiva reflejada en el sondeo.

«Gracias, pueblo de Colombia. Me iré feliz del gobierno y escribiré algunas cuantas cosas», afirmó.

Gracias pueblo de Colombia. Me iré feliz del gobierno y escribiré algunas cuantas cosas pic.twitter.com/mg72nL90vp — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 1, 2026

Efecto electoral: la transferencia de votos hacia Iván Cepeda

Más allá de la valoración personal de Gustavo Petro, la encuesta del CNC arroja luces sobre un aspecto crucial del momento político que vive Colombia, a pocas semanas de los comicios presidenciales pautados para mayo.

El estudio indica que del 54,5% de colombianos que califica positivamente la gestión del mandatario, casi el 81% votaría por el candidato de izquierda, el senador Iván Cepeda, en una hipotética segunda vuelta de los comicios.

Según la encuesta, el candidato del Pacto Histórico, cuenta actualmente con el 35,4% de la intención de voto. Una cifra representa más del doble de la que obtiene su más cercano rival, el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, quien alcanza un 16,7 % de las preferencias.

Esta diferencia de casi 19 puntos porcentuales entre el primero y el segundo. dibuja un escenario donde Cepeda parte con una ventaja considerable

El sonde también establece que, en una probable segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, el candidato del Pacto Histórico se impondría con un contundente 55% de los votos, mientras que su rival de ultraderecha obtendría un 29,7% Esta diferencia de más de 25 puntos porcentuales sugiere una consolidación del voto alrededor de la opción de izquierda.

Metodología y alcance del estudio

Para comprender adecuadamente el significado y la representatividad de estos resultados, es necesario considerar los aspectos metodológicos del estudio realizado por el Centro Nacional de Consultoría. La encuesta, que fue encargada por la revista Cambio, se realizó entre el 11 y el 22 de febrero, con un total de tres mil 800 entrevistas distribuidas en 147 municipios del territorio nacional.

La ficha técnica especifica que el tamaño de la muestra fue de 2.187 encuestas, aplicadas en 62 municipios del país, abarcando las regiones Caribe, Centro-Oriente, Centro-Sur-Amazonía, Eje Cafetero, Llanos Orientales, Pacífico y Bogotá.

Además, el estudio se realizó siguiendo los parámetros establecidos en el artículo 45 de la ley 2056 de 2020, que regula este tipo de ejercicios demoscópicos en el país. La recolección de la información se llevó a cabo entre el 23 y el 28 de febrero de 2026, combinando dos modalidades de aplicación: presencial en hogares y encuesta telefónica.

Asimismo, el margen de error de la encuesta es inferior al 3%, con un nivel de confiabilidad del 95%.