Petro decreta alza del salario mínimo en Colombia: anuncia aumento de 22,7% para 2026

El presidente de Colombia Gustavo Petro anunció la noche del 29 de diciembre el nuevo salario mínimo para 2026 que supondrá un incremento de un aumento del 22,7%, el más alto desde la Constitución de 1991.

Durante una alocución, el mandatario indicó que el aumento establece la cifra de $2’000.000 con subsidio de transporte.

Esta medida impacta de manera directa a entre 2 y 3 millones de personas, que verán incrementados sus ingresos a partir del 1 de enero. El decreto incorpora por primera vez el concepto de salario mínimo vital, respaldado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El mandatario indicó que con el aumento, el salario vital quedó fijado en 1.750.905 pesos (colombiano). A esta cifra se suma el subsidio de transporte de 249.095 pesos. En total, los trabajadores que ganen el mínimo recibirán 2 millones de pesos mensuales, cifra “que implica un crecimiento respecto a este año que aún no termina de 22,7%”.

Señaló que “descontando la elevación de precios de la canasta familiar y de otros bienes, el resultado que nos da, calculando hacia el año entrante, es 18,7 por ciento real”.

“Pasamos a un salario mínimo vital familiar de $1’746.882 pesos, que implica un crecimiento de 22,7% y un 18,7% real”, enfatizó.

Explicó que este incremento se calculó no solo tomando en consideración variables como inflación y productividad, sino que es visto como parte de una política que incide en la demanda interna, el empleo y las condiciones materiales de vida con la finalidad de fortalecer el consumo de los hogares y mover los circuitos de la economía popular.

“El salario no es un costo, el salario es el ingreso de la fuerza de trabajo que determina la riqueza en Colombia y el presupuesto nacional”, afirmó.

🔴 #Atención | El Presidente @PetroGustavo anuncia al país que el incremento del salario vital, con el auxilio de transporte, será de $2.000.000. #SalarioVitalDigno pic.twitter.com/ZL58Tx8hNo — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) December 30, 2025

Recordó que aunque el concepto de salario vital está ordenado por la Constitución, “en 34 años no se ha utilizado en Colombia” y que tiene carácter de ingreso vital, familiar, y que no es individual, porque “los trabajadores y trabajadoras en general no viven solos, viven en su familia, en la familia de sus padres y madres, si son jóvenes, o la de sus parejas, sus hijos, sus hijas”.

Entre las bases para el nuevo cálculo salarial se encuentra el artículo 53 de la Carta Magna de 1991, que ordena una normatividad que tenga en cuenta principios laborales mínimos como la igualdad de oportunidades para los trabajadores, una remuneración mínima vital y móvil, estabilidad en el empleo, irrenunciabilidad de beneficios y la favorabilidad hacia el trabajador cuando existan dudas o interpretaciones en derecho. También, la garantía de seguridad social, descansos, protección especial de la mujer, pagos oportunos y respeto a los derechos pensionales.

Petro vinculó ese enfoque a la idea de vida digna y a referencias históricas que conectan con la doctrina social de la iglesia, citando la encíclica “Rerum Novarum” del Papa León XIII, y acuerdos internacionales.

“Internacionalmente ya había sido aprobada por la Organización Internacional del Trabajo… y uno de esos acuerdos y tratados es que hay que constituir el salario vital… que Colombia se hable no sólo el salario mínimo, sino de un salario mínimo vital familiar”, subrayó, en declaraciones recogidas por Radio Nacional de Colombia.

El líder progresista recalcó que el nuevo salario vital busca reducir la pobreza, aumentar el empleo, dinamizar la economía y democratizar la distribución de la riqueza en Colombia.

“Van a caer insultos, van a decir que nos equivocamos, van a decir que se va a paralizar la economía, van a decir que saldrán muchos empleados a la calle. Hasta ahora, hasta este momento, tenemos la tasa de desempleo más baja de todo el siglo, y salida de pobreza con tasas de pobreza más bajas de todo el siglo. Y espero que el año 2026 sea aún mayor la caída del desempleo y la caída de la pobreza (…) estas son medidas que van directamente a reducir la pobreza. Y creo que aumenta el empleo, porque aumenta la demanda y los empresarios van a vender más; por tanto, necesitarán más trabajadores”, sostuvo.

El Presidente @PetroGustavo afirmó que el aumento del salario mínimo no genera desempleo y que, por el contrario, los datos históricos muestran una relación inversa entre salario digno y desocupación.



El mandatario recordó que Colombia tuvo el salario mínimo más alto de América… pic.twitter.com/xyS6Bz7sXf — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) December 30, 2025

Democratizar la riqueza en Colombia

El mandatario planteó que en Colombia existe una lucha por la distribución de la riqueza y que ssu administración tienen como objetivo «democratizarla»

“Lo que pasa es que este gobierno hace lo contrario de lo que hicieron todos los gobiernos anteriores, que es concentrar la riqueza arriba, en un grupo, un club de privilegiados. Nosotros aquí queremos democratizar y no le estamos quitando a nadie un peso. Democratizar la riqueza para que la gente que trabaja, que es la mayoría de la población colombiana, viva mejor. Si la gente de Colombia vive mejor, las condiciones de la paz se construyen”, dijo.

“Así que bienvenidos estos 2 millones de pesos. Dos millones para los que más tienen pues es nada, se los gastan en una noche de parranda. Pero para el pueblo trabajador yo sé que significa la vida y la dignidad, que es lo importante”, señaló el mandatario su alocución de Año Nuevo.

A estas palabras, Gustavo Petro sumó un mensaje a través de su cuenta de X: “El gobierno no permitirá que los empresarios trasladen el aumento salarial al aumento de precios al consumidor; sus ganancias aumentarán no por precios mayores sino por mayores ventas y más productividad”.