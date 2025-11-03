Petro: “Israel repite lo que hicieron los nazis contra los judíos, pero esta vez contra los palestinos”

Desde Egipto, el presidente de Colombia Gustavo Petro denunció el genocidio perpetrado por Israel contra el pueblo palestino y confirmó la participación de la nación suramericana en la reconstrucción de Gaza.

Petro concedió una entrevista a la cadena Al Jazeera desdela Embajada de Colombia en El Cairo en la que comparó las acciones de Israel con los crímenes nazis durante la Segunda Guerra Mundial y criticó la ineficacia de la diplomacia internacional para detener la violencia.

El mandatario planteó que el régimen sionista está repitiendo patrones históricos de exterminio, pero esta vez dirigidos contra los palestinos.

“Israel repite lo que hicieron los nazis contra los judíos, pero esta vez contra los palestinos”, afirmó, al tiempo que criticó que la comunidad internacional no ha aprendido de los errores del pasado.

El jefe de Estado colombiano señaló que “el tribunal de Núremberg hoy se llama Corte Penal Internacional”, y cuestionó que “países más poderosos del mundo se niegan a acatar la orden de captura contra (Benjamín Netanyahu)” .

«El pueblo de elegido de Dios es la humanidad”, dijo Petro, insistiendo en que la comunidad internacional responda y actúe frente a los crímenes de guerra y el genocidio registrado en Gaza, a la que se refirió como “la capital de la resistencia del mundo y ciudad de la belleza”.

Cooperación de Colombia para la reconstrucción de Gaza

El pasado viernes, tras sostener un encuentro con su homólogo egipcio, Abdelfatah El-Sisi, Petro anunció que Colombia aportará a la recuperación del enclave palestino, azotado por la agresión de Israel, a través de su fuerza pública, sus recursos y avances tecnológicos.

En la entrevista con Al Jazeera detalló que la nación suramericana llevará su experiencia en producción de prótesis y atención de niños huérfanos hacia Gaza.

“Queremos trasladar esas experiencias sin imponer nada, pero sí solicitaría a ustedes que salgan al mundo y cuenten lo que vivieron, porque esa narración va a impactar a los pueblos y los va a poner al lado de la felicidad, de la verdad y la justicia”, indicó.

También destacó que su Gobierno coordinará con la Media Luna Roja de Egipto el envío de médicos voluntarios, especialmente del Hospital Militar de Colombia, quienes cuentan con experiencia en zonas de conflicto.

«Colombia participará en la reconstrucción de Gaza», ratificó el líder progresista, al tiempo que insistió que este proceso debe convertirse en un objetivo de toda la humanidad.

«Tiene que haber una conferencia de paz en Palestina y en el Medio Oriente en general», aseveró en sus declaraciones a la cadena, recogidas por Radio Nacional de Colombia.

Paralelismo con las agresiones de EE.UU. en el Caribe colombiano

Petro conectó la situación que se vive en Gaza con la violencia en el Caribe colombiano, donde, bajo las órdenes del presidente de Estados Unidos (EE.UU. ) Donald Trump se han registrado ataques de las fuerzas norteamericanas contra embarcaciones, a las que Washington acusa, sin presentar pruebas, de estar vinculadas al narcotráfico.

“Algo que nos está pasando ahora en el Caribe … es que se repiten los misiles contra navíos, ya van cerca de 70 asesinatos… cuando se utiliza un misil contra una lancha y personas desarmadas lo que se comete es una ejecución extrajudicial… Hay un silencio en Latinoamérica, una debilidad y esas faltas de unidad en medio de la diversidad están dándole poder a la tiranía”, denunció, haciendo hincapié en que la defensa de la vida, la dignidad y el derecho internacional no pueden tener doble estándar.

El presidente de Colombia se refirió a la lucha que ha liderado contra el narcotráfico durante décadas y señalo que “estoy acostumbrado a la persecución, eso me permite resistir un poco con tranquilidad… ellos lo que quieren es callarme y dejarme arrinconado sin que pueda hacer nada”.

Ante la pregunta realizada por un niño palestino acerca de cómo enfrenta presiones, el mandatario señaló que esto le da “serenidad para defender la causa de Gaza”.

Un artista palestino también aprovechó la oportunidad para reconocer el compromiso y preocupación de Petro por la crisis humanitaria que se vive en Gaza.

“Lo llamo a usted el presidente humano; no tenemos la misma lengua ni religión, pero la misericordia que usted ha expresado a los niños de Gaza nos inspira”. A mí me encanta mi nacionalidad Palestina; nunca me imaginé teniendo una segunda nacionalidad; me encantaría tener la nacionalidad de honor de Colombia. A lo mejor si hacemos unas elecciones en Gaza, será usted el presidente de Gaza”, manifestó.

A su vez, el asesor presidencial para Oriente Medio, Víctor de CurreAlugó, destacó que “el gran reconocimiento que se hace al liderazgo del presidente Petro en el mundo árabe y su valentía en defender la causa Palestina, además la exploración de mercados para el mundo árabe” refuerza la posición internacional de Colombia en temas de paz, cooperación y diplomacia cultural.