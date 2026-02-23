Petro le pega al bloqueo de EE.UU.: “más libertad y no más cadenas” para Cuba

El presidente colombiano Gustavo Petro planteó que las actuales medidas punitivas contra la isla surgieron de lo que calificó como una “falsedad” cometida por su antecesor, el expresidente Iván Duque (2018-2022), en alusión a la inclusión del Cuba en la lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo elaborado unilateralmente por Estados Unidos.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cargó nuevamente contra el bloqueo aplicado por Estados Unidos contra Cuba y extendió un llamado a Washington a cambiar su política hacia la isla.

«Yo no estoy de acuerdo con que se bloquee un país, lo que se necesita es más libertad, y no más cadenas», afirmó en un mensaje compartido en sus redes sociales, al referirse a la grave situación que atraviesa la nación antillana por el endurecimiento de las agresiones económicas por parte de la Casa Blanca.

Cabe recordar que el pasado 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, emitió una orden mediante la cual Washington declaró una emergencia nacional por una supuesta “amenaza” cubana a su seguridad nacional y autorizó la imposición de aranceles a las importaciones procedentes de países que vendan o suministren petróleo a La Habana.

Tras esta medida aplicada por el ultraderechista, la isla enfrenta cortes programados de electricidad y fallas en los servicios vitales.

Yo no estoy de acuerdo con que se bloquee un país, lo que se necesita es más libertad, y no más cadenas.



El actual bloqueo a Cuba surgió de una falsedad de Duque: desconocer que Cuba prestó su territorio para ayudar a la paz de Colombia y que lo hizo por petición del gobierno… https://t.co/Nvq3fB1mLq — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 22, 2026

En su mensaje, Petro planteó que las actuales medidas punitivas contra la isla surgieron de lo que calificó como una “falsedad” cometida por su antecesor, el expresidente Iván Duque (2018-2022), en alusión a la inclusión del Cuba en la lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo elaborado unilateralmente por Estados Unidos.

«El actual bloqueo a Cuba surgió de una falsedad de Duque: desconocer que Cuba prestó su territorio para ayudar a la paz de Colombia y que lo hizo por petición del gobierno ( de Juan Manuel Santos)», escribió el mandatario.

Según apuntó, su predecesor desconoció que Cuba prestó su territorio para ayudar a la paz de Colombia y que lo hizo por petición del gobierno colombiano durante el mandato de Juan Manuel Santos (2010-2018).

“Yo le agradezco a Cuba que haya colaborado con Noruega por la paz de Colombia. Cuba es una joya en el Caribe y su pueblo es culto y podría ayudar mucho a la humanidad en sus saberes y culturas”, sentenció.

Paneles solares para Cuba

El líder progresista también se refirió a la necesidad de un cambio de matriz energética en la mayor de las Antillas que priorice como fuente al sol por encima de los combustibles fósiles, por lo que instó a la administración Trump a «desencadenar» este tipo de iniciativas.

“Invito a Estados Unidos a cambiar su política hacia Cuba y lo invito a desencadenar el programa de energía solar en toda la isla. En Latinoamérica podemos apoyar fabricando los paneles solares, Colombia pone sus arenas de sílice y el cobre. Ya nosotros producimos paneles para exportar si es necesario”, indicó.

«No hay delito en el transporte libre de petróleo en el Caribe pero es preferible que la energía del caribe la entregue el sol que sale casi todos los días», argumentó.

Petro: “El arte y la cultura encuentra a los pueblos, la barbarie los separa”

Por otra parte, pidió que se reconozca la historia de cada país con respeto y remarcó que “el diálogo entre Estados Unidos y Cuba debe reiniciarse”.

En su mensaje también planteó que la sociedad estadounidense debería escuchar más la música y el arte cubanos.

“Cuando crecen los huracanes sobre la isla de Martí (José) yo me pongo a escuchar “Oh melancolía” del poeta cantante de la trova cubana Silvio Rodríguez”, escribió.

Expresó además que la obra de Silvio se oiría muy bien en la Casa Blanca de Washington.

«Me atrevería a acompañarlo si quiere, para escuchar sus canciones de arte y belleza, de tanta hermosura», dijo.

“El arte y la cultura encuentra a los pueblos, la barbarie los separa”, recalcó.

Cuba experimenta un recrudecimiento sin precedentes del bloque económico, financiero y comercial impuesto desde hace más de 60 años por Estados Unidos, que genera severos perjuicios a su población.