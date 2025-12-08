Petro pide investigar hallazgo de cuerpos en la costa colombiana: Podrían ser víctimas de bombardeos EE.UU. en el Caribe

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó una investigación tras el hallazgo de varios cuerpos en las costas del departamento de La Guajira, que podrían estar vinculados a bombardeos perpetrados en el Caribe.

Según el mandatario, los cadáveres podrían corresponder a víctimas de bombardeos en la zona, posiblemente en el contexto de operaciones militares estadounidenses en aguas del Caribe.

«Han aparecido estos cuerpos flotando en el mar de la Guajira, le pido a medicina legal establecer identidades y coordinar con la Fiscalía de Venezuela. Pueden ser muertos por bombardeo en el mar», indicó Petro en un mensaje compartido en X.

El pasado jueves, la cadena pública de televisión RTVC emitió un reportaje en el que informó sobre el hallazgo de dos cuerpos por parte de pobladores en la playa de pescadores de Puerto López en La Guajira y de varios otros del lado venezolano, sin precisar el número.

En un video publicado por Petro en la red social se puede escuchar al periodista del medio describiendo el contexto en que aparecieron los cuerpos a la costa colombiana, impulsados por las corrientes del Caribe.

«Anoche, en medio de una parranda, se entera uno de que las explosiones y los bombardeos en el Caribe, los que han ocurrido por acá, se alcanzan a escuchar, y que esos dos cuerpos que aparecieron serían producto de esos bombardeos», indicó.

“Enviamos las imágenes de apoyo de los dos cuerpos que aparecieron, serían producto de esos bombardeos y se presume que eran ciudadanos colombianos que fueron asesinados sin el debido proceso, una ejecución extrajudicial por el bombardeo norteamericano”, agregó.

Posteriormente, el mandatario colombiano compartió otros videos de los cadáveres localizados en el norte de La Guajira.

Cabe recordar que desde setiembre, bajo órdenes de Donald Trump, las fuerzas militares de Estados Unidos han bombardeado unas 21 embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico, a las que acusan sin pruebas, de estar presuntamente vinculadas as organizaciones del narcotráfico que operan en esa zona. Una ofensiva que ha dejado al menos 80 personas fallecidas.

Petro ha descrito los ataques estadounidenses como «ejecuciones extrajudiciales» y ha solicitado que Trump sea investigado por crímenes de guerra .

Durante la conmemoración de los 97 años de la masacre de las bananeras en Ciénaga, Magdalena, el presidente colombiano denunció que se está “disfrazando a ciudadanos de narcoterroristas”.

“Nosotros le gritamos a Latinoamérica que Latinoamérica debe defenderse y que la defensa es, antes que nada, la unidad de los pueblos latinoamericanos, la unidad de los pueblos trabajadores (…) para que se nos respete, para que no maten a nuestra gente humilde como un presidente disfrazó jóvenes de guerrilleros falsamente, ahora disfrazarla de narcoterroristas”, afirmó.