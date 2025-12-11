«Piratería internacional»: Venezuela confirma que EEUU les robó un buque petrolero

Autoridades de EEUU difundieron un video con el operativo que calificaron como una "incautación".

Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

A través de un comunicado, el Gobierno de Venezuela confirmó que fuerzas militares de EEUU les robaron un barco petrolero frente a sus costas, tal como lo había informado el mandatario estadounidense, Donald Trump.

«La República Bolivariana de Venezuela denuncia y repudia enérgicamente lo que constituye un robo descarado y un acto de piratería internacional, anunciado de manera pública por el Presidente de los Estados Unidos, quien confesó el asalto de un buque petrolero en el mar Caribe», se lee en la nota difundida este miércoles 10/12.

«Este nuevo acto criminal se suma al robo de Citgo, importante activo del patrimonio estratégico de todos los venezolanos, arrebatado mediante mecanismos judiciales fraudulentos y al margen de cualquier norma», agrega el comunicado del Gobierno de Venezuela.

En tanto, durante esta misma jornada, las autoridades de EEUU difundieron un video con el operativo que calificaron como una «incautación». Según consignaron agencias internacionales, fue la fiscal general del país, Pam Bondi, quien dio a conocer las imágenes.

«Durante varios años, el petrolero ha estado sancionado por EEUU debido a su participación en una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras», indicó la funcionaria estadounidense en la red social X.

Noticia en Desarrollo

