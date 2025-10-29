Por amplia mayoría: Asamblea General de la ONU vuelve a exigir el fin del bloqueo de EEUU a Cuba

Canciller cubano expuso ante Naciones Unidos algunos efectos palpables del bloqueo: en el área de la Salud, dio a conocer casos como el de una joven de 29 años con miocardiopatía que necesita un desfibrilador automático al que Cuba no puede acceder por la restricción de EEUU; y el de un niño de 6 años que requiere una operación de cadera, pero el injerto óseo no puede importarse por las restricciones del bloqueo estadounidense.

Por amplia mayoría: Asamblea General de la ONU vuelve a exigir el fin del bloqueo de EEUU a Cuba
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Por 165 votos a favor, 12 abstenciones y solo 7 en contra, la Asamblea General de las Naciones aprobó nuevamente una resolución que exige el fin del embargo de Estados Unidos a Cuba.

Los países que estuvieron en contra del levantamiento del bloqueo fueron Argentina, Hungría, Israel, Macedonia del Norte, Paraguay, Ucrania y el mismo EEUU. En tanto, se abstuvieron Albania, Bosnia y Herzegovina, Costa Rica, Chequia, Ecuador, Estonia, Letonia, Lituania, Marruecos, Moldavia, Rumania y Polonia.

Tras la votación, el Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, destacó que «la mayoría del mundo volvió a votar junto a Cuba, por la vida».

«Cuba digna, resiliente, sin ningún miedo al imperio revuelto, brutal, cínico y mentiroso, volvió a derrotar el bloqueo genocida de seis décadas», escribió el mandatario cubano en su cuenta de la red social X.

En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, señaló al presentar la resolución ante la ONU que «como se sabe, el impacto de este tipo de agresión no es solo económico. Se aplica por diseño, con fría premeditación respecto a su impacto social y humanitario sobre millones de personas».

En su exposición, el canciller cubano expuso algunos efectos palpables del bloqueo, tales como la privación sistemática del uso de sistemas bancarios internacionales para cobros y pagos, lo cual limita el comercio exterior de Cuba, y el impedimento de acceso a financiamiento, inversión, remesas, tecnología, insumos y servicios sensibles, entre ellos la salud.

Sobre este último punto, el ministro de RREE dio a conocer algunos casos, como el de una joven de 29 años con miocardiopatía que necesita un desfibrilador automático al que Cuba no puede acceder; y el de un niño de 6 años que requiere una operación de cadera, pero el injerto óseo no puede importarse por las restricciones del bloqueo.

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

Entrevista con Elian González: "La revolución no es hambre, no es penumbra ni apagones. Todo eso es producto de un bloqueo"

Hace 1 semana
El Ciudadano

Ignacio Ramonet: Resistencia, BRICS y el Legado del 26 de Julio, Cuba Frente al Neoliberalismo y la Nueva Derecha [VIDEO]

Hace 3 meses
El Ciudadano

Democracia directa en Cuba ¿y Chile?

Hace 4 semanas
El Ciudadano

"Cuba tiene áreas en las que aportar a los BRICS": Entrevista con Fernando González, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Ignacio Ramonet: "La nueva derecha es una derecha del odio y su expresión más brutal la tenemos en Gaza"

Hace 3 meses
El Ciudadano

Cuba y Vietnam fortalecen cooperación en visita oficial de Presidente cubano Miguel Díaz-Canel a Hanói

Hace 2 meses
El Ciudadano

Venezuela logra el reconocimiento de la ONU del "Día Internacional contra las Medidas Coercitivas Unilaterales"

Hace 3 meses
El Ciudadano

Jeannette y Cuba

Hace 4 semanas
El Ciudadano

Cuba y Suwalki, los talones de Aquiles de la OTAN

Hace 3 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano