Presidenta encargada de Venezuela anunció el ingreso de 300 millones de dólares provenientes de la venta del petróleo

Autor: Absalón Opazo
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este martes 20/1 que ya han ingresado al país 300 millones de dólares provenientes de la venta de petróleo, detallando que se trata del primer tramo de un total de US$500 millones que se van a recibir.

«Esos recursos irán para cubrir y financiar el ingreso de nuestros trabajadores y trabajadoras, proteger su poder adquisitivo, protegerlo de la inflación, del impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario», informó Delcy Rodríguez durante una jornada de atención social en Caracas.

«Esos primeros flujos serán utilizados y empleados a través del mercado cambiario en Venezuela, de la banca nacional y del Banco Central de Venezuela, justamente para consolidar y estabilizar el mercado y proteger los ingresos y el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras», detalló la presidenta encargada.

