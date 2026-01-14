Presidenta Sheinbaum: «México está en la mejor disposición de ser un vehículo para generar un diálogo» entre EEUU y Cuba

Una de las tantas amenazas proferidas por Trump tiene que ver con que no permitirá que llegue "una gota de petróleo" venezolano a Cuba, lo que puso de inmediato los ojos sobre México, el mayor proveedor de petróleo de la isla en 2025 según un reporte del Financial Times. Consultada sobre si esto no podría traerle problemas con EEUU, la Presidenta Sheinbaum reiteró que México es un país soberano que toma sus propias decisiones.

Autor: Absalón Opazo
La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró este miércoles 14/1 que su Gobierno está disponible para propiciar un diálogo entre EEUU y Cuba, en un momento de especial tensión en el Caribe por las maniobras militares ordenadas por Trump contra Venezuela.

«México está en la mejor disposición de ser un vehículo para generar un diálogo. ¿Qué tiene que ocurrir? Pues que estén de acuerdo las dos naciones, los dos Estados, y las condiciones en que esto se daría», dijo la Mandataria mexicana.

Recordemos que, una de las tantas amenazas proferidas por Trump tiene que ver con que no permitirá que llegue «una gota de petróleo» venezolano a Cuba, lo que puso de inmediato los ojos sobre México, que fue el mayor proveedor de petróleo de la isla en 2025, de acuerdo con un reporte del diario Financial Times.

Consultada sobre si esto no podría traerle problemas con Trump, la Presidenta Sheinbaum indicó que «primero, México es un país soberano y México toma sus decisiones, eso es lo primero», agregando luego que «nosotros creemos que quienes deben decidir el destino de los cubanos son los cubanos porque esa es nuestra Constitución, la soberanía de los pueblos».

