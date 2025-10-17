Protestas en Perú: Jefe de la policía admite que suboficial disparó el tiro que mató a joven rapero

El jefe de la Policía Nacional de Perú (PNP),Óscar Arriola, admitió que el disparo que causó la muerte de Eduardo Ruíz Sanz, un rapero conocido en el mundo de la música urbana como “Trvko”, mientras participaba en una protesta ciudadana contra el gobierno de transición de José Jerí, fue efectuado por un suboficial.

En un primer momento, la PNP señaló que el disparo que recibió el artista urbano de 32 años en el tórax no provino de sus agentes, sino que habría sido ejecutado por otro manifestante.

En esta imagen se observa el momento en que se produce el disparo contra Eduardo Ruíz Sanz,(Caretas)

En esta secuencia se observa cómo la víctima del disparo cae al suelo y es auxiliada por transeúntes.

Sin embargo, el comandante general de la policía debió admitir la responsabilidad de un agente de la institución luego de que se difundieran imágenes captadas por las cámaras de seguridad municipales y que la investigación preliminar realizada por las autoridades competentes determinara que el proyectil habría sido disparado por un efectivo., tal y como señalaban los testigos y periodistas que estuvieron presentes en el lugar de los hechos.

En un punto de prensa Arriola señaló que efectivo identificado por las cámaras de seguridad no pertenece a la Unidad de Inteligencia Táctica Operativa Urbana (Grupo Terna), sino que es integrante de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

Según el jefe de la PNP, el suboficial responde al nombre de Luis Magallanes y se encontraba cumpliendo ordenes de identificación en una de las principales avenidas del Centro de Lima, justo donde se desarrollaban las manifestaciones.

«El autor de ese disparo es el suboficial de tercera Luis Magallanes, perteneciente a la Dirincri, no al Grupo Terna y que estuvo comprendido y así lo darán las investigaciones, en actos de verificación a inmediaciones de la avenida Abancay», precisó Arriola, en declaraciones recogidas por la revista Caretas.

#Urgente 🚨PNP confirma que quien que disparó a manifestante es el suboficial de tercera Luis Magallanes. Indica que hay un involucrado más en el hecho y que actualmente ambos se encuentran en calidad de detenidos. pic.twitter.com/rj9cS9stzu — Revista Caretas (@Caretas) October 16, 2025

Señaló que el agente se encuentra en un hospital, debido a que presenta algunos golpes que habría recibido durante los enfrentamientos registrados en la Plaza Francia, en el corazón de Lima, sin embargo ya fue notificado y será investigado por el crimen.

«Actualmente tiene un diagnóstico de politraumatizado con compromisos y exámenes constantes y se encuentra acá, pero ya con la notificación de detención y las investigaciones a cargo del jefe de la División de Homicidios», explicó, según consignó Radio Exitosa.

Eduardo Ruíz Sanz falleció en circunstancias están siendo investigadas, pero que, según el alto mando policial, habrían ocurrido fuera del área principal de la movilización contra el gobierno de transición de Jerí.

Según indicó Arriola el Ministerio del Interior, junto con la Fiscalía y otras instituciones, trabajan de manera conjunta para esclarecer los hechos. “El fallecimiento ocurrió fuera del área principal de la movilización, y será explicado con detalle por el ministro del Interior”, señaló.

Gobierno solicitará facultades al Congreso para legislar en materia de seguridad

En sus declaraciones a la prensa, el comandante general de la PNP señaló que Perú enfrenta múltiples demandas sociales y que es responsabilidad de las autoridades buscar e implementar soluciones a través del diálogo y el respeto institucional.

“Hemos recibido un país con múltiples demandas que no han sido atendidas durante años. Por ello, es deber de las autoridades ser responsables y promover la unidad del país en estos momentos complejos”, expresó, según consignó la revista Caretas.

Al respecto, el jefe de la policía informó que el gobierno solicitará facultades al Congreso para legislar en materia de seguridad ciudadana, con la finalidad de aplicar medidas más efectivas contra la violencia, el sicariato y la extorsión.

“El Ejecutivo, en coordinación con el Consejo de Ministros, ha decidido pedir facultades para fortalecer la seguridad ciudadana. Redoblaremos esfuerzos para proteger la tranquilidad de la población y garantizar el orden público”, anunció, según el medio citado.

A la par de la indagatoria que lleva adelante la Fiscalía, la Inspectoría General de la Policía Nacional indicó que activó tres equipos de inspección y diez de investigación para evaluar posibles faltas disciplinarias en el actuar policial.

Organizaciones exigen investigación imparcial por crimen de rapero

El asesinato de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz en medio de una manifestación ciudadana ha encendido las alertas de organizaciones defensoras de derechos humanos, que exigen una investigación imparcial e independiente, así como la publicación de los peritajes balísticos y las grabaciones completas del momento en que se produjo el disparo que terminó con su vida,

Asimismo, desde la ciudadanía insisten en que se garantice justicia, sin encubrimientos institucionales.

Colectivos, agrupaciones de artistas urbanos han convocado vigilias y nuevas marchas de protesta en ciudades como Lima, Arequipa y Trujillo, con el fin de exigir justicia para Ruiz Sáenz y denunciar la represión policial ordenada por la administración de Jerí.

El artista urbano radicado en el distrito de San Martín de Porres de Lima, era reconocido por sus letras críticas contra el poder establecido y por su activismo juvenil en su comunidad. Bajo el seudónimo de “Trvko”, logró construir una carrera musical que visibilizaba las problemáticas sociales de su entorno.