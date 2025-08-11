Putin y Lula refuerzan asociación BRICS en conversación telefónica

Putin y Lula refuerzan la asociación BRICS tras una llamada de 40 minutos: agradecimientos por la cumbre de Río, hoja de ruta bilateral y coordinación con Sudáfrica, China e India antes de nuevas citas multilaterales.

Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva conversó por teléfono con el presidente ruso, Vladímir Putin, el pasado sábado 9 de agosto, según informó una nota oficial del Palacio del Planalto y difundió  Agência Brasil.

La conversación, que duró 40 minutos, abordó una serie de temas diplomáticos y económicos, incluida la cooperación entre los dos países dentro del BRICS. El presidente Putin agradeció a Brasil por los resultados positivos de la Cumbre del BRICS, celebrada en julio de este año en Río de Janeiro.

Además, los dos líderes discutieron la intensificación de la colaboración bilateral y reiteraron el objetivo de celebrar, aún en 2025, la próxima reunión de la Comisión de Alto Nivel de Cooperación entre Rusia y Brasil.

A lo largo de la última semana, otros líderes del BRICS también se comunicaron por teléfono para fortalecer lazos y tratar cuestiones estratégicas. Vladímir Putin y el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, debatieron formas de reforzar la asociación estratégica entre Rusia y Sudáfrica. El presidente ruso también conversó con el líder chino, Xi Jinping, y abordaron, entre otros temas, los preparativos para la Cumbre de la OCS, prevista para celebrarse en Tianjin, China.

El presidente Lula da Silva también tuvo una conversación telefónica con el primer ministro de la India, Narendra Modi, según reportó  ANI, socio de la red TV BRICS. En esa ocasión, los líderes expresaron su intención de profundizar la cooperación bilateral en áreas clave como comercio, tecnología, energía, agricultura, salud, entre otras.

Fuente: TV Brics

