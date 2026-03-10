Radiografía del desastre económico de Milei: caen actividad, empleo y empresas

. Desde el turismo hasta la industria automotriz, pasando por el sector alimentario y químico, los indicadores marcan una tendencia a la baja que generan alarma en Argentina ante la magnitud del desastre económico.

El documento titulado “Crisis económica en la provincia de Buenos Aires. Las consecuencias productivas del gobierno de Milei”, fue presentado el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, que lidera el economista Augusto Costa.

La investigación realizada por la administración del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, no deja lugar a dudas: la motosierra prometida por el ultraderechista no solo está afectando al Estado, sino que está cercenando el tejido productivo y el empleo en el principal distrito del país.

El turismo en caída libre

La primera gran alerta del estudio se centra en la temporada estival, un termómetro infalible de la salud económica y el poder adquisitivo de los argentinos. Los datos consolidados muestran una fuga de turistas y un consumo magro que los empresarios del sector no dudan en calificar como catastrófico.

Según el informe. la afluencia de turismo a la provincia de Buenos Aires durante el verano fue de 8,7 millones, una cifra que es 4,6 puntos más baja que la temporada anterior y 12,6 puntos inferior a la de 2022/2023, la última antes de la asunción de Javier Milei.

Pero la estadía no es lo único que se resiente; quienes viajaron lo hicieron por menos tiempo y, sobre todo, gastando mucho menos.

La estadía promedio cayó un 5% respecto a 2024 y un 6% en comparación con el verano previo al gobierno libertario. El dato más alarmante, sin embargo, es el del consumo per cápita, que se desplomó un 29% en relación con el año pasado y un estrepitoso 40% si se lo compara con la temporada 2022/2023.

La consecuencia de esta situación es una merma en los ingresos por turismo, que en la costa atlántica alcanza casi los 30 puntos porcentuales.

El informe presentado por el ministro Costa advierte sobre las implicancias futuras de este fenómeno, ya que en localidades donde la actividad tiene una fuerte estacionalidad, «se anticipa un invierno muy complejo en términos sociales», consignó Página/12, presagiando un escenario de dificultades para miles de familias que dependen del ahorro de la temporada alta para subsistir el resto del año.

Industria, comercio y construcción: el derrumbe de los motores productivos

Si bien el turismo es una de las caras más visible de la crisis, el informe del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de Buenos Aires desglosa un panorama igualmente sombrío para el resto de los sectores productivos.

Al analizar la evolución de la actividad económica tomando como base el año 2015 (índice base 100), se observa una caída generalizada de 1,5% en la economía provincial en la comparación entre 2025 y 2023.

La industria, pilar del entramado productivo bonaerense, retrocedió de un índice de 95 a 87. El comercio, reflejo del consumo interno y la circulación de dinero, descendió de 86 a 81.

Pero el sector que evidencia el golpe más duro es la construcción, tradicionalmente un gran generador de empleo y dinamizador de otras economías. Conocida por su alta «capacidad multiplicadora», la construcción se desplomó de un índice de 99 a 77, marcando una retracción sin precedentes que deja miles de obreros y pequeños empresarios del rubro en la cuerda floja.

El único sector que muestra un crecimiento en las estadísticas es la agricultura, aunque el propio informe se encarga de aclarar el carácter engañoso de este dato. Este repunte no responde a un éxito de las políticas actuales, sino a una «cuestión metodológica» de comparación, ya que el año 2023, contra el que se mide, fue el de la gran sequía, donde los rindes anduvieron en mínimos históricos. Es decir, se crece respecto al peor momento, no por un boom productivo actual.

La motosierra contra el empleo: 80 mil puestos perdidos y 5.500 empresas menos



Uno de los capítulos más crudos de la radiografía presentada por el ministro Costa es el que detalla el impacto directo sobre el empleo y la cantidad de unidades productivas en la provincia de Buenos Aires. La política de ajuste y liberación de importaciones, lejos de fomentar la competencia, ha resultado letal para las pequeñas y medianas empresas argentinas.

Según el informe, la cantidad de empleadores (es decir, las empresas que generan puestos de trabajo registrado) se redujo drásticamente. De 168.236 a fines de 2023, cuando asumió el actual gobierno «libertario», se recortó a 162.738.

En términos simples, la motosierra de Milei arrasó con 5.498 unidades productivas en apenas poco más de un año. Empresas de diversos tamaños y rubros cesaron su actividad o se vieron forzadas a reducir su planta, incapaces de sostener la operación en un contexto de caída de ventas y costos crecientes.

Como consecuencia de esta reducción en el tejido empresarial, se perdieron alrededor de 80 mil empleos en el territorio bonaerense.

Según el estudio, había 3.234.000 trabajadores registrados en 2023, mientras que hoy día quedan apenas 3.155.000.

Despidos masivos por sector industrial

El estudio desmenuza la situación en ramas específicas de la actividad industrial, revelando un mapa de empresas que, en medio de la gestión de Milei, han optado por el ajuste o directamente por el cierre.

En el sector automotriz y autopartista, uno de los más emblemáticos de la industria argentina, en la provincia de Buenos Aires se contabilizan 2.647 empleos afectados. De esta cifra, 2.197 corresponden a despidos , mientras que el resto permanece bajo suspensiones. Los casos más destacados de compañías que han reducido su personal incluyen a gigantes como Bridgestone, FATE, MAR Maquinarias, Toyota, Volkswagen, Pirelli y Tex Fabric.

El panorama es aún más desolador en el sector de alimentos y bebidas, con más de 2000 trabajadores despedidos y 1100 suspendidos.

Pero lo más grave es la cantidad de empresas que han echado llave definitivamente. El informe enumera un listado de firmas que han cesado sus operaciones, entre las que se encuentran: La Suipachense, Dánica, Tía Maruca, ARSA, Ganadera San Roque, Fideos D’Italia, Isola Verde, Sur Trade y Apolo Fish, entre otras.

La industria química y farmacéutica tampoco escapa a la crisis. En este sector, se perdieron casi 1.200 empleos y se registraron 300 suspensiones. Las empresas afectadas por esta ola de despidos incluyen a TSU Cosméticos, Clariant, Sidus, Atanor, Linde Praxair, Mapei, Laboratorios Bagó, Kenvue, Sealed Air Quilmes y Akapol.

Milei admite que «algunos sectores desaparecerían»

Este cúmulo de datos duros y despidos encuentra un extraño correlato en las declaraciones del propio jefe de Estado. El fin de semana, en una entrevista televisiva con el periodista Luis Majul, Javier Milei se refirió a las consecuencias de su plan de reformas estructurales con una crudeza que podría rayar en la indiferencia.

Frente a las cámaras, reconoció que algunos sectores de la economía argentina van a desaparecer como consecuencia del cambio de modelo aplicado por su gestión, en un marco de apertura de importaciones.

“Si está shockeando la economía con reformas estructurales todo el tiempo, no puede pretender que no haya sectores que desaparezcan”, afirmó.

“Obviamente que a algunos sectores les va a ir muy bien y a otros, si no se adaptan, les va a ir mal”, agregó el libertario.

A continuación, puedes leer el informe “Crisis económica en la provincia de Buenos Aires. Las consecuencias productivas del gobierno de Milei”:

Crisis Económica en La Provincia de Buenos Aires 09 03 2026 by lahuanche