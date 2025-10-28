Reportan alta destrucción en Jamaica tras paso del huracán «Melissa»: Tormenta también afectará a Cuba

Una gran destrucción se registró en Jamaica tras el paso del huracán «Melissa», que al tocar tierra alcanzó la categoría 5 convirtiéndose en la tormenta más fuerte que ha afectado a la isla en 174 años.
Al cierre de esta nota (19,30 hora de Chile), los reportes meteorológicos confirmaron que al llegar a Cuba, el huracán ya habría bajado a categoría 4. Por ahora, las lluvias y vientos continuarán en Jamaica al menos hasta el martes, antes de que la tormenta se mueva al sureste de Cuba y las Bahamas.
En ese sentido, varias agencias informaron que en Cuba, alrededor de 170.000 personas ya habían sido evacuadas solo en la ciudad de Santiago, en el extremo oriental (sureste) del país, sumado a distintas acciones de prevención y solidaridad con las localidades afectadas por el pronóstico, desplegadas por las organizaciones sociales cubanas. En total, serían más de 650 mil las personas evacuadas en Cuba.
Mientras tanto, ya circulan por las redes sociales algunas imágenes y videos de los efectos del huracán en varias localidades de Jamaica, incluyendo la capital del país, Kingston.
