«Riesgo de fuga»: Refuerzan vigilancia a prisión domiciliaria de Bolsonaro tras hallazgo de «borrador» de solicitud de asilo dirigida a Milei

Durante la presente jornada, varias agencias internacionales de noticias informaron de la instrucción entregada por el magistrado Alexandre de Moraes, de la Corte Suprema de Brasil, de reforzar la vigilancia policial a la prisión domiciliaria del expresidente Jair Bolsonaro, advirtiendo un «riesgo de fuga».

Según consignó la agencia EFE, la decisión respondió a un pedido de la Fiscalía y se fundamenta en algunos textos encontrados por la Policía en un celular incautado a Bolsonaro, entre los que figuraba un «borrador» de una solicitud de asilo dirigida al Presidente de Argentina, Javier Milei.

Recordemos que el exmandatario ultraderechista está acusado por la fiscalía brasileña como el principal responsable y líder de una conspiración golpista para impedir que el actual Presidente, Lula da Silva, asumiera su cargo luego de ganar las elecciones en octubre de 2022.

En ese sentido, se informó que la investigación en que fue incautado el teléfono de Bolsonaro y donde se halló el borrador de la solicitud de asilo, corresponde a una causa paralela al juicio por golpismo, que está ad portas de entrar en su etapa de sentencia el 2 de septiembre (2025).

En dicha causa, la Justicia de Brasil busca establecer las supuestas gestiones que el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, habría hecho en Estados Unidos para tratar de impedir el juicio penal por golpismo contra su padre.

Recordemos que Trump puso el caso de Bolsonaro como argumento para gravar a gran parte de las importaciones brasileñas con aranceles del 50%, estableciendo además sanciones a 8 de los miembros del Tribunal Supremo del país y a 2 ministros del Gobierno de Lula, a quienes EEUU les canceló sus visas.

