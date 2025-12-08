Rixi Moncada pide nulidad inmediata de comicios ante evidencias de «golpe electoral» y convoca a movilizaciones en Honduras

La candidata presidencial Rixi Moncada y la Coordinación Nacional del Partido Libertad y Refundación (Libre) solicitan la nulidad inmediata de las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre en Honduras, acusando la consumación de un «golpe electoral en curso» mediante la manipulación tecnológica del sistema de conteo y la «injerencia y coacción» del presidente estadounidense Donald Trump.

“Libre no reconoce las elecciones celebradas bajo la injerencia y coacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de la oligarquía aliada, que han embestido al pueblo hondureño con un golpe electoral en curso, después del envío de millones de mensajes en distintas plataformas amenazando que si votaban por Rixi, no recibirían las remesas en diciembre adulterando la soberanía popular”, declaró Moncada en rueda de prensa desde la sede del partido.

Indicó que el sábado 6 de diciembre se demostró en el pleno de consejos del Consejo Nacional Electoral que el sistema de transmisión de resultados habría sido “manipulado en su código fuente, cuando sin utilizar las tres llaves del sistema de seguridad y a espaldas de los técnicos responsables, el software fue adulterado e intervenido, en violación de la Ley Electoral y los protocolos de seguridad, confirmada la violación de los módulos de divulgación, escrutinio y procesamientos de actas».

«5.000 actas en cero, inconsistencias en el 95.17% de las actas transmitidas en relación con el sistema biométrico, 4.659 actas sin respaldo biométrico, y caídas constantes en la página de divulgación, lo que determina intervenciones contra el software original, explica el comunicado de Libre leído por Moncada.

Destacó que las plataformas de publicación de resultados “siguen adulteradas y sin actualizar por tres días consecutivos».

«Se denuncian posibles conexiones directas en el TREO del Consejo Nacional Electoral desde el Partido Nacional para la manipulación de los resultados», subrayó la presidenciable.

Desde Libre también expresaron su condena al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por la justicia estadounidense a 45 años de prisión por delitos de narcotráfico,

otorgado directamente por Trump en el marco del proceso electoral.

«Exigimos se presenten los requerimientos fiscales, y se ordene la captura internacional por sus crímenes contra el territorio (ZEDE) y por la violación a la Constitución con la reelección ilegal», indicaron.

En el texto rechazaron «la narrativa imperial de comunismo utilizada como ataque contra nuestra candidata Rixi Moncada».

Por unanimidad, el Partido Libre desautorizó a todo funcionario público que se ponga a la orden y anuncie que cooperará en las transición gubernamental «con los enemigos del pueblo, autores de este golpe electoral en curso».

También por «unanimidad» ordenó a «los candidatos electos en este sistema fraudulento, no integrar ningún organismo sin autorización del Partido».

Nuestra candidata presidencial Rixi Moncada declaró que LIBRE desconoce el proceso manipulado, demanda su nulidad inmediata y llama a la organización popular en las calles para defender la soberanía del pueblo.



¡Aquí nadie se rinde！



¡No al golpe electoral, no a la injerencia! pic.twitter.com/4OckBHq5O8 — Rixi Presidenta (@RixiPresidenta) December 8, 2025

Movilizaciones para la defensa de la soberanía de Honduras

Asimismo extendió un llamado a la organización popular en las calles a participar en plantones, movilizaciones, actos de protesta y marchas contra el fraude y el golpe electoral y en defensa de la soberanía popular.

Para cerrar se convocó a una “Asamblea Extraordinaria de la Dignidad Nacional” que tendrá lugar el

próximo sábado 13 de diciembre.

«Se concede por unanimidad un voto de confianza para el Coordinador General y la candidata Rixi Moncada. ¡Aquí nadie se rinde», afirmaron.