Rusia respalda a Venezuela en defensa de su soberanía y reafirma apoyo estratégico ante amenazas «existentes y potenciales»

Rusia confirmó este jueves que respalda a Venezuela en la defensa de su soberanía, y que está dispuesta atender las solicitudes de la nación caribeña frente a las amenazas «existentes y potenciales», en el marco del acuerdo de asociación estratégica que mantienen ambos países.

La vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zajárova, afirmó que Moscú y Caracas mantienen contacto permanente y seguirán trabajando “codo con codo” para garantizar la estabilidad regional.

Las declaraciones de la funcionaria de la Cancillería rusa se producen en medio de tensiones entre Venezuela y Estados Unidos ocasionada por la decisión de la administración de Donald Trump de desplegar desde agosto pasado buques de guerra, un submarino, aviones de combate y tropas, en el Mar Caribe frente a las costas venezolanas. Una acción que el inquilino de la Casa Blanca, ha justificado bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico.

Desde entonces, el país norteamericano ha perpetrado varios bombardeos a presuntas lanchas con drogas (sin presentar pruebas) en el mar Caribe y el océano Pacífico, que han dejado decenas de muertos.

«Estamos en contacto con nuestros socios. Estamos preparados para seguir respondiendo adecuadamente a sus peticiones, considerando las amenazas existentes y potenciales», manifestó durante una rueda de prensa al responder sobre cómo respondería Moscú a las amenazas de Washington contra Caracas, de conformidad con el acuerdo de asociación estratégica con Venezuela.

Zajárova ratificó que las dos naciones continuarán «trabajando codo con codo, mirando al futuro con serenidad y confianza». «Hemos superado muchas dificultades y estamos preparados para cualquier eventualidad», enfatizó en sus declaraciones recogidas por RT.

Previamente, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, reiteró que cualquier acción en torno a Venezuela debe respetar el derecho internacional.

“Venezuela es un Estado soberano y, en cualquier caso, partimos de la base de que todo lo que ocurra en torno a Venezuela debe hacerse de conformidad con el espíritu y la letra del derecho internacional”, indicó desde el Kremlin.

Venezuela denuncia agresión por parte de EE.UU.

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro, ha denunciado una “guerra multiforme” orquestada desde Estados Unidos, que incluye agresiones armadas, campañas de desinformación y operaciones encubiertas.

En septiembre, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) inició ejercicios militares en zonas costeras para reforzar la defensa del país caribeño ante las amenazas externas.

Maduro también acusó a Washington de liderar una ofensiva para imponer un “gobierno títere” y apropiarse de los recursos naturales de Venezuela, incluyendo petróleo, gas y oro.

Asimismo, denunció esta seman la desarticulación de tres operaciones terroristas impulsadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos (EE.UU.), que tenían como objetivo derrocarlo.

Indicó que estos ataques pudieron ser neutralizados gracias a las acciones coordinadas por los cuerpos de seguridad e inteligencia del país a y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Por su parte, el mandatario estadounidense Donald Trump admitió que autorizó a la CIAa realizar operaciones encubiertas en territorio venezolano.