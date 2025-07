«Si nos cobran el 50 %, les cobramos el 50 %»: Lula desafía a Trump con aranceles espejo

En un mensaje contundente dirigido a Washington, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió este jueves que está dispuesto a aplicar aranceles espejo del 50 % a las importaciones estadounidenses si fracasan las negociaciones con el gobierno de Donald Trump y si este insiste en imponer gravámenes similares a los productos brasileños.

El mandatario estadounidense anunció un arancel del 50% a las importaciones provenientes de la nación sudamericana, justificando la medida bajo el argumento de lo que llama una «relación comercial desleal generada por las barreras arancelarias impuestas por Brasil» y planteó que la relación entre los dos países está lejos de ser recíproca.

El republicano dejó en claro que este gravamen es una medida de castigo por el juicio que enfrenta su aliado, el expresidente ultraderechista de Brasil, Jair Bolsonaro, relacionado con el intento de golpe de Estado de 2023. lo cual es calificado por Trump como una «caza de brujas«.

Según consignó el New York Times,el magnate advirtió en una carta dirigida a Lula que los nuevos aranceles entrarían en vigor el 1 de agosto

En una entrevista con la periodista Christina Lemos, del Jornal da RECORD, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticó duramente la decisión del inquilino de la Casa Blanca y calificó la actitud de irrespetuosa.

Indicó que Brasil priorizará las negociaciones en un primer momento, pero no descartó tomar represalias contra Estados Unidos con el mismo arancel del 50%.

Al respecto, afirmó que cualquier medida para elevar los aranceles de forma unilateral será respondida a la luz de la Ley de Reciprocidad brasileña, lo que significa que el país también puede aplicar recargos a los productos estadounidenses.

«Lo que más importará es esto: tenemos la ley de reciprocidad, que fue aprobada por el Congreso. Y no hay duda de que intentaremos negociar primero. Pero si no hay negociación, se pondrá en práctica la ley de reciprocidad. Si nos va a cobrar 50, les vamos a cobrar 50», afirmó de forma tajante.

Lula también señaló que Brasil acudir a instancias internacionales como Organización Mundial del Comercio (OMC) para apelar la decisión de Trump de pechar con un impuesto de 50 % a los productos de Brasil y recordó que su administración está en conversaciones con Washington desde que se anunciaron los aranceles de 10 %. Sin embargo, recalcó que si nada funciona, deberá recurrir a la ley de reciprocidad.

«Tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios ya han estado hablando con Estados Unidos, han estado hablando desde el impuesto del 10%. Desde el punto de vista diplomático, tenemos que apelar ante la OMC. Junto con la OMC, podemos encontrar un grupo de países que hayan sido gravados por Estados Unidos y presentar una apelación ante la OMC. Podemos hacerlo a través de un proceso completo. Si nada de esto da resultados, tendremos que promulgar la ley de reciprocidad», explicó.

Pese a su disposición para el diálogo, el jefe de Estado brasileño acusó nuevamente a Trump de mentir sobre la realidad de la relación comercial entre los dos países, al señalar un supuesto déficit y demandó respeto.

«El respeto es bueno, y me gusta darlo y recibirlo. No crean que tenemos complejo de mestizaje. No tenemos miedo», expresó

«Claro que nos preocupa Brasil, pero también nos preocupa EE.UU. Trump se dirige a su electorado, pero yo pienso en el pueblo brasileño, que quiere crecer, mejorar su vida y tener buenas relaciones con todos los países. Lo primero que tiene que saber el pueblo brasileño es que son los brasileños los que tienen que respetar a Brasil y apoyar a Brasil. Y, al mismo tiempo, exigir que los demás nos respete», enfatizó.

Lula a EE.UU.: «Tienen que respetar nuestro Poder Judicial como yo respeto el suyo»

En la entrevista, Lula se refirió a otros asuntos aludidos por Trump como sus críticas a la política de redes sociales en Brasil y al juicio a Jair Bolsonaro en razón de su presunta implicación en una trama golpista.

«Tienen que respetar nuestro Poder Judicial como yo respeto el suyo. Si lo que Trump hizo en el Capitolio hubiera ocurrido aquí, estaría siendo procesado como Bolsonaro e incluso podría ser arrestado. Aquí, el Poder Judicial es autónomo, especialmente el Supremo Tribunal Federal», recalcó.

También calificó de «material apócrifo» la carta escrita por Trump para anunciar el arancel del 50%. «Pensé que la carta del presidente Trump era apócrifa, porque no es costumbre enviar correspondencia a otro presidente a través de la página web del presidente», indicó.

Lula anunció que va a crear una comisión para acompañar la situación entre Brasil y Estados Unidos, en un mensaje directo a los empresarios.

«Vamos a crearla y los empresarios van a participar. Vamos a monitorear la situación día a día y repensar la política comercial con los americanos», dijo.