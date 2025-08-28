Sigue el repudio a Milei en Argentina: Ahora su hermana Karina tuvo que ser retirada de acto de campaña en Corrientes

Un abrupto cierre tuvo una actividad de campaña realizada por la coalición del Presidente Javier Milei, ‘La Libertad Avanza’, en Corrientes, Argentina, cuando una multitud de personas llegó a protestar contra la hermana del mandatario, Karina Milei, principal involucrada -y eventual receptora- en el pago de coimas que remece por restos días al gobierno «libertario».

«Esta señora roba medicamentos de discapacitados» se leía en uno de los carteles que exhibían las y los manifestantes con la foto de Karina Milei, que -recordemos- ejerce el cargo de secretaria general de la Presidencia.

«Estos tienen que volar de Corrientes. Los niños, los viejos y los discapacitados no se tocan», señaló una de las vecinas entrevistadas por la televisión argentina, que reportó incidentes y enfrentamientos entre partidarios de Milei y algunos manifestantes. Asimismo, se denunciaron agresiones a la prensa por parte de los «libertarios» argentinos y del propio equipo de seguridad de la Casa Rosada.

Sobre la actividad, se trataba de una caminata de Karina Milei con el diputado Martín Menem y Lisandro Almirón, candidato a gobernador de la coalición «libertaria» por Corrientes. Mira algunos videos y sus reacciones a continuación:

Martín Menem y Karina Milei, ambos involucrados en varios casos de corrupción, no pueden andar ni 100 metros en las calles de Corrientes. Tercer día de campaña, vuelven a huir como ayer. La comitiva de ambos agredieron a varios periodistas. pic.twitter.com/BIzj53T6jp — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) August 28, 2025

Karina Milei y Menem fueron a CORRIENTES por CAMPAÑA y tuvieron que ESCAPARSE. Todo un pais se entero que la HERMANA del PRESIDENTE ROBA PLATA de los MEDICAMENTOS de los DISCAPACITADOS y en TODO el PAIS los estan sacando a PATADAS EN EL CULO. pic.twitter.com/bZfVXDAAwv — Mati Aromi (@MatiAromi) August 28, 2025

⭕️ | ÚLTIMO MOMENTO: Tras el escándalo de coimas, KARINA MILEI FUE REPUDIADA POR LA GENTE AL INTENTAR HACER CAMPAÑA EN CORRIENTES Y TUVO QUE HUIR.



‼️ Otra caravana, otra vez incidentes. EL GOBIERNO ESTÁ EN SU PEOR MOMENTO. YA NO LOS QUIERE NADIE. pic.twitter.com/0DATSVGuup — Diagonales (@diagonalesweb) August 28, 2025

Cálido recibimiento a Karina Milei y Martín Menem en Corrientes para hacer campaña por Almirón

"Estos tienen que VOLAR de Corrientes. Los niños, los viejos y los discapacitados no se tocan. Eso no se hace" pic.twitter.com/lv4ooP4tEj — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) August 28, 2025

"Tengo un hijo que es discapacitado y me sacaron todo, por eso vengo a pelear acá. Dijo que venía a limpiar la Argentina y escuchamos audios de COIMAS de la HERMANA DE MILEI"



Muy oportunos Karina Milei y Menem haciendo campaña en Corrientes ahora pic.twitter.com/hxao6mFvvZ — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) August 28, 2025

AHORA Corrientes también dijo basta: repudiaron a Karina Milei y Martín Menem.

La caravana libertaria no llego a destino, otra vez evacuada 👇 pic.twitter.com/BdvI60C9iu — fabio rosales (@fabiorosales2) August 28, 2025

🚨 INCIDENTES EN CORRIENTES | Militantes de LLA agredieron a trabajadores de prensa: "Me tiró y sonreía"



👉 En diálogo con N9, Denise Oziel, periodista de Canal 9, relató que militantes de La Libertad Avanza los empujaron y tironearon mientras intentaban preguntar a Karina Milei… https://t.co/LAaHSwykjf pic.twitter.com/4CGkhtnaFx — NOTICIERO9 Oficial (@noticiero9ok) August 28, 2025

"No me esperaba esta violencia por parte de los custodios de Karina Milei y Martín Menem"🗣️



❗️Una cronista que cubrió la caravana en Corrientes denunció que la seguridad oficial que rodeaba a la secretaria general y al presidente de la Cámara de Diputados agredió a la prensa pic.twitter.com/KV8onbpUq6 — El Destape (@eldestapeweb) August 28, 2025

Sigue leyendo sobre este tema:

El Ciudadano