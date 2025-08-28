Sigue el repudio a Milei en Argentina: Ahora su hermana Karina tuvo que ser retirada de acto de campaña en Corrientes

"Estos tienen que volar de Corrientes. Los niños, los viejos y los discapacitados no se tocan", señaló una de las vecinas que llegó a manifestarse, entrevistada por la TV. También se reportaron agresiones a la prensa por parte de militantes "libertarios" argentinos y del propio equipo de seguridad de Karina Milei, principal involucrada en el escándalo por el cobro de coimas que sacude al gobierno ultraderechista.

Sigue el repudio a Milei en Argentina: Ahora su hermana Karina tuvo que ser retirada de acto de campaña en Corrientes
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Un abrupto cierre tuvo una actividad de campaña realizada por la coalición del Presidente Javier Milei, ‘La Libertad Avanza’, en Corrientes, Argentina, cuando una multitud de personas llegó a protestar contra la hermana del mandatario, Karina Milei, principal involucrada -y eventual receptora- en el pago de coimas que remece por restos días al gobierno «libertario».

«Esta señora roba medicamentos de discapacitados» se leía en uno de los carteles que exhibían las y los manifestantes con la foto de Karina Milei, que -recordemos- ejerce el cargo de secretaria general de la Presidencia.

«Estos tienen que volar de Corrientes. Los niños, los viejos y los discapacitados no se tocan», señaló una de las vecinas entrevistadas por la televisión argentina, que reportó incidentes y enfrentamientos entre partidarios de Milei y algunos manifestantes. Asimismo, se denunciaron agresiones a la prensa por parte de los «libertarios» argentinos y del propio equipo de seguridad de la Casa Rosada.

Sobre la actividad, se trataba de una caminata de Karina Milei con el diputado Martín Menem y Lisandro Almirón, candidato a gobernador de la coalición «libertaria» por Corrientes. Mira algunos videos y sus reacciones a continuación:

Sigue leyendo sobre este tema:

“Karina, la cajera”: Continúan los coletazos por caso “coimas” que sacude al gobierno de Milei

ANDIS

Crisis para Milei: interviene la ANDIS tras audios de presuntas coimas y cae su hombre de confianza

Milei

Milei en picada: Caso ANDIS lo deja tercero en imagen y sin control de crisis, según encuesta

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

“Karina, la cajera”: Continúan los coletazos por caso “coimas” que sacude al gobierno de Milei

Hace 5 días
El Ciudadano

Audios, presuntas coimas y el caso ANDIS: la semana negra que Milei intenta tapar con campaña

Hace 3 días
El Ciudadano

Coimas, audios explosivos y poder en juego: Milei, Karina y Lule Menem en el centro del escándalo ANDIS

Hace 3 días
El Ciudadano

Caso ANDIS golpea a Milei: 94,5% conoce la corrupción en ANDIS y 73,2% la ve grave, según M&F

Hace 1 día
El Ciudadano

Milei en picada: Caso ANDIS lo deja tercero en imagen y sin control de crisis, según encuesta

Hace 10 horas
El Ciudadano

¿Podría Javier Milei ser el primer presidente criptoestafador de la historia? Justicia solicita informes bancarios

Hace 3 meses
El Ciudadano

Crisis para Milei: interviene la ANDIS tras audios de presuntas coimas y cae su hombre de confianza

Hace 6 días
El Ciudadano

Investigación judicial sobre el patrimonio de Javier Milei por presunto fraude con la criptomoneda $LIBRA

Hace 3 meses
El Ciudadano

Criptoestafa: Creador de $LIBRA apunta al entorno de Milei y se lava las manos

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano