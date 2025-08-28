Sigue el repudio a Milei en Argentina: Ahora su hermana Karina tuvo que ser retirada de acto de campaña en Corrientes

Un abrupto cierre tuvo una actividad de campaña realizada por la coalición del Presidente Javier Milei, ‘La Libertad Avanza’, en Corrientes, Argentina, cuando una multitud de personas llegó a protestar contra la hermana del mandatario, Karina Milei, principal involucrada -y eventual receptora- en el pago de coimas que remece por restos días al gobierno «libertario».
«Esta señora roba medicamentos de discapacitados» se leía en uno de los carteles que exhibían las y los manifestantes con la foto de Karina Milei, que -recordemos- ejerce el cargo de secretaria general de la Presidencia.
«Estos tienen que volar de Corrientes. Los niños, los viejos y los discapacitados no se tocan», señaló una de las vecinas entrevistadas por la televisión argentina, que reportó incidentes y enfrentamientos entre partidarios de Milei y algunos manifestantes. Asimismo, se denunciaron agresiones a la prensa por parte de los «libertarios» argentinos y del propio equipo de seguridad de la Casa Rosada.
Sobre la actividad, se trataba de una caminata de Karina Milei con el diputado Martín Menem y Lisandro Almirón, candidato a gobernador de la coalición «libertaria» por Corrientes. Mira algunos videos y sus reacciones a continuación:
