Todos cubanos residentes en EEUU: Identifican a sujetos que atacaron desde una lancha a las tropas cubanas

El Ministerio del Interior de Cuba informó que ya fueron identificados los sujetos que este miércoles 25/2 atacaron desde una lancha a las tropas guardafronteras del país en la zona del cayo Falcones, correspondiente al municipio de Corralillo, en la provincia de Villa Clara.

«Se ha podido establecer que la lancha rápida neutralizada, con matrícula de Florida FL7726SH, transportaba 10 personas armadas, que según declaraciones preliminares de los detenidos, tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas», indica la información entregada por las autoridades de la isla.

De acuerdo al reporte, los sujetos tenían a su disposición fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal (cocteles molotov), chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje.

Asimismo, se indicó que todos los participantes en el ataque son cubanos residentes en los Estados Unidos, siendo hasta ahora identificados como Amijail Sánchez González, Leordan Enrique Cruz Gómez, Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló, Cristian Ernesto Acosta Guevara y Roberto Azcorra Consuegra.

Entre los fallecidos, en tanto, solo se ha identificado a Michel Ortega Casanova. Todavía se trabaja en la identificación de los otros tres abatidos.

«La mayoría de ellos tiene un historial conocido de actividad delictiva y violenta, incluidos Amijail Sánchez González y Leordan Enrique Cruz Gómez, que aparecen en la lista nacional de personas y entidades que en virtud de la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del derecho internacional y del ordenamiento jurídico cubano, han sido sometidas a investigaciones penales y se encuentran buscadas por las autoridades cubanas, a partir de su implicación en la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión de acciones materializadas en el territorio nacional o en otros países, en función de actos de terrorismo», indica el reporte del Ministerio del Interior de Cuba.

Finalmente, se informó que tras el operativo, fue detenido «en territorio nacional el ciudadano Duniel Hernández Santos, enviado desde los Estados Unidos para garantizar la recepción de la infiltración armada, quien en estos momentos se encuentra confeso de sus acciones».

Noticia en desarrollo.

Identifican a participantes de infiltración armada frustrada en Villa Clarahttps://t.co/DMwyTQ6Xfu pic.twitter.com/IQnlO8a4dI — Cubadebate (@cubadebatecu) February 26, 2026

