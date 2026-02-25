Tropas cubanas respondieron ataque realizado desde lancha con matrícula de EEUU: 4 atacantes muertos y 6 lesionados

De acuerdo a lo informado por las autoridades cubanas, la embarcación estadounidense ingresó a aguas territoriales del país en la zona del cayo Falcones, "y al aproximarse una unidad de superficie de las Tropas Guardafronteras del Ministerio del Interior, con 5 combatientes, para su identificación, desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos que provocaron que el comandante de la embarcación cubana, resultara lesionado".

Autor: Absalón Opazo
Las autoridades cubanas reportaron un incidente ocurrida la mañana de este miércoles 25/2, cuando se detectó el ingreso a aguas territoriales de Cuba de una lancha rápida que tenía matrícula estadounidense.

De acuerdo a lo informado por el Ministerio del Interior cubano, la embarcación infractora -con patente de la Florida, folio FL7726SH-, «se aproximó a una 1 milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en cayo Falcones, municipio Corralillo, provincia Villa Clara».

«Al aproximarse una unidad de superficie de las Tropas Guardafronteras del Ministerio del Interior, con 5 combatientes, para su identificación, desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos que provocaron que el comandante de la embarcación cubana, resultara lesionado», señala el reporte de las autoridades de la isla.

«Como consecuencia del enfrentamiento, hasta el cierre de esta información, por la parte foránea, cuatro agresores resultaron abatidos y seis lesionados, quienes fueron evacuados y recibieron asistencia médica», agrega la información preliminar entregada por el Ministerio del Interior de Cuba, anunciando en ese sentido que el episodio está siendo investigado por las autoridades competentes para su total esclarecimiento.

«Ante los actuales desafíos, Cuba ratifica su voluntad de proteger las aguas territoriales, teniendo como base que la defensa nacional es un pilar fundamental para el Estado cubano a favor de la protección de su soberanía y la estabilidad en la región», concluye la nota.

Noticia en Desarrollo

