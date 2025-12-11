Trump bajo fuego: Petro lo acusa de desinformado y exhibe 2.700 toneladas de cocaína incautadas en su gobierno

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió el miércoles a las advertencias de su homólogo estadounidense, Donald Trump, catalogándolo como un hombre “muy desinformado” sobre la realidad del país suramericano y defendiendo con cifras récord la gestión de su gobierno en la lucha contra el narcotráfico.

La réplica se produjo después de que Trump, insinuara que Petro podría ser “el siguiente” objetivo de presión, en alusión a la campaña que su administración está ejerciendo contra el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, a quien acusa, sin presentar pruebas de estar ligado al narcotráfico.

A través de un extenso mensaje publicado en su cuenta en X, el mandatario colombiano estructuró una réplica detallada, basada en operativos, cifras de incautación y una crítica a la estrategia antidrogas promovida por Washington.

“Trump es un hombre muy desinformado de Colombia. Es una lástima, porque deshecha el país que más sabe de tráfico de cocaína. Parece que sus interlocutores lo engañan por completo”, escribió Petro en la primera parte de su mensaje.

Para sustentar su postura, el líder progresista enumeró los esfuerzos militares y de inteligencia de su administración. “Son más de mil cuatrocientos cuarenta y seis combates en tierra contra las mafias hechas por nuestra fuerza militar en mi gobierno y 13 bombardeos tratando de ubicar sus jefes, muchos de estos combates con inteligencia militar compartida”, expuso.

Sin embargo, la cifra central de su argumentación fue el volumen histórico de cocaína incautada.

“Son 2.700 toneladas de cocaína incautadas por mi gobierno, la mayor incautación de la historia del mundo. Es decir 32.000 millones de dosis que no llegaron a EEUU ni a los países consumidores”, afirmó, presentando esta gestión como una acción directa de protección a las naciones consumidoras.

Petro y la herencia de Duque

Petro también cargó contra la administración anterior de Iván Duque, a la que responsabiliza de haberle legado la mayor expansión de cultivos ilícitos.

“Recibimos del gobierno de Duque el mayor número de hectáreas de hoja de coca de la historia de Colombia, con tasas de crecimiento del 45% anual», dijo al tiempo que destacó que fue el propio Trump el que hizo pública la denuncia sobre la barbaridad cometida en el año 2020, al disparar los cultivos de hoja de coca en el gobierno Duque”.

Según el mandatario, su política ha logrado revertir esa tendencia y explicó que “para el 2025, con medición satelital hecha en agosto, los cultivos de hoja de coca dejaron de crecer”.

“Si la incautación aumenta y los cultivos no crecen, simplemente comenzamos a poner en aprietos a la mafia que prefiere irse a Ecuador y Centroamérica”, sostuvo.

Llamado al respeto democrático y una nueva estrategia global

Más allá de las cifras, Petro defendió su legitimidad y criticó las implicaciones de las declaraciones de Trump.

“Esa desinformación terrible hacia el presidente de los EE.UU., lo lleva a frases y acciones que no se pueden hacer sobre un presidente elegido democráticamente por la mayoría de la sociedad colombiana. Así se irrespeta es a Colombia”, argumentó.

El líder colombiano diferenció entre la discrepancia política, que considera legítima –“Tengo opiniones diferentes a las políticas del gobierno estadounidense sobre Palestina, Caribe, Venezuela y la eficacia de la lucha contra las mafias”–, y lo que percibe como un enfoque erróneo y contraproducente en la guerra contra las drogas.

“Pero no es cierto que con misiles sobre lancheros se está luchando contra narcoterroristas, cuando los lancheros son gente pobre y cuando no hay mar internacional en el Caribe y cuando los jefes del narcotráfico viven en yates cerca a Dubai, en Madrid, etc”, indicó, desafiando la estrategia de interdicción marítima.

En su lugar, el presidente de Colombia pidió un cambio de paradigma para abordar la lucha contra el narcotráfico.

“He solicitado un plan de lucha y persecución mundial a capitales y bienes de los narcos… Los capitales de la cocaína ya no entran a Colombia. Están en el sistema financiero internacional. Con coordinación de inteligencia policial internacional los podemos incautar”, señaló.

Denuncia de amenazas y críticas a la justicia estadounidense

El mensaje tomó matiz personal cuando Petro reveló que su familia ha sido amenazada por las mafias internacionales debido a sus postura contra el tráfico de drogas en su país.

“Por estás ideas las mafias internacionales que son las dueñas del tráfico de cocaína de Colombia, amenazan mis hijas y mi familia. No quiero ver presidentes de EEUU ayudando en esas amenazas. He luchado dos décadas contra el narco y estoy vivo de milagro, por eso mi pueblo me eligió”, dijo.

Asimismo, criticó lo cuerdos judiciales suscritos entre Estados Unidos y narcotraficantes colombianos.

“No es positiva la clausula de tratos de la justicia estadounidense con los mafiosos colombianos restringiendo a estos mafiosos no entrar más cocaína a EE.UU., pero sin hablar del resto del mundo, terminan esos mafiosos regresando a Colombia a asesinar y exportan cocaína al resto del mundo. Así terminan fortaleciéndose como mafias multinacionales”, señaló.

Propuestas regionales y control portuario

El presidente colombiano extendió su análisis al contexto caribeño, proponiendo un plan de inclusión juvenil para contrarrestar el reclutamiento mafioso.

A la par cuestionó una vez más los ataques ordenados por Trump a las embarcaciones, bajo la excusa de que transportan sustancias ilícitas con destino a los Estados Unidos.

“La cocaína sale más por el Pacífico que por el Caribe, sale más en flota mercante que en lancha… El control de puertos es fundamental y se necesita coordinación policial mundial y estadounidense para lograrlo”, planteó.

Para cerrar, Gustavo Petro reivindicó su legitimidad para impulsar un cambio de estrategia.

“Un presidente de Colombia, por primera vez, es respetado en el Caribe y por los campesinos de Colombia, es ahora que los podemos conducir a la sustitución voluntaria de cultivos, van 30.000 hectáreas”, afirmó.