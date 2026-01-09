Trump: «Nos estamos llevando extremadamente bien con la gente que dirige Venezuela»

El Presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este viernes que se está llevando «extremadamente bien» con la «gente que dirige Venezuela», y anunció que entre ambos países detuvieron a un barco petrolero que había partido «sin autorización».

«Hoy, los EAU, en coordinación con las autoridades interinas de Venezuela, se apoderaron de un petrolero que partió de Venezuela sin nuestra autorización. Este petrolero está ahora en camino de regreso a Venezuela», escribió Trump en su red social personal.

Seguidamente, el Mandatario estadounidense aseguró que este petróleo «se venderá a través del gran acuerdo de energía, que hemos creado para tales ventas».

Posteriormente, en una reunión con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, Trump aseguró que «nos estamos llevando extremadamente bien con la gente que dirige Venezuela», para luego informar que ya se enviaron a EEUU 30 millones de barriles de petróleo provenientes de Venezuela.

«Eso es mucho petróleo, con un valor aproximado de 4.000 millones de dólares. Está camino a EEUU justo en este momento», puntualizó, indicando a los empresarios petroleros que solo deben tratar con ellos: «Tratarán directamente con nosotros, no tratarán con Venezuela. No queremos que traten con Venezuela», enfatizó Trump.

#ÚLTIMAHORA ❗️❗️Trump: Ayer Venezuela nos dio 30 millones de barriles de petróleohttps://t.co/jl10AWQOYc pic.twitter.com/LOgSLOVgca — RT Última Hora (@RTultimahora) January 9, 2026

Noticia en Desarrollo