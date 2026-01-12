Trump publica una imagen manipulada con el cargo de «presidente interino de Venezuela»

En una más de sus ya habituales provocaciones digitales, el mandatario estadounidense, Donald Trump, compartió el domingo en su cuenta de Truth Social una imagen manipulada que simulaba el formato de una ficha biográfica de Wikipedia, en la que se adjudicó el cargo de “presidente interino de Venezuela”.

La publicación que incluía su retrato oficial y el cargo añadido, que habría comenzado en enero de 2026”, junto a los de “45.º y 47.º presidente de los Estados Unidos”, no incluyó más información o comentarios adicionales.

El mensaje de Trump se produce apenas una semana después de los ataques perpetrados por las fuerzas militares de Estados Unidos contra Venezuela, que dejaron un saldo hasta el momento de más de 100 muertos entre civiles y militares, además de decenas de heridos y culminaron con el secuestro del presidente constitucional de la nación caribeña Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Ambos se encuentran recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, a la espera de un juicio por supuesta «conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos».

El pasado lunes 5 de enero comparecieron ante el juez federal Alvin K. Hellerstein en Manhattan, donde se declararon inocentes de los cargos federales.

Ante la ausencia forzada del mandatario, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designó a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, como presidenta encargada de Venezuela.

Rodríguez denunció la brutalidad del ataque estadounidense, que incluyó bombardeos en la capital Caracas y los estados La Guaira y Miranda y señaló que tiene «la responsabilidad» de encargarse del país mientras dure el secuestro de Maduro.

«¿Quién gobierna a Venezuela? El poder popular y su gobierno constitucional. Así que aquí no hay duda, aquí no hay niveles de incertidumbre, no, no, no, no. Aquí manda el pueblo venezolano y hay un gobierno, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, y yo tengo la responsabilidad de encargarme mientras dure su secuestro», afirmó el sábado durante una alocución.

En una actividad transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), ratificó que el Gobierno no va a «dejar de condenar la agresión criminal» de la madrugada del sábado 3 de enero, la cual, dijo, pasará a «la historia como una gran mancha en las relaciones» entre su país y Estados Unidos.

Rodríguez reiteró también que no va «descansar ni un minuto hasta tener de vuelta» a Maduro y a Flores.

Trump tras el petróleo de Venezuela y amenaza a Cuba

El gesto simbólico de Trump de autoproclamarse líder interino del país caribeño fue interpretado como una extensión de su estrategia intervencionista orientada a tomar el control sobre el petróleo y los recursos energéticos de Venezuela.

De hecho el inquilino de la Casa Blanca ha reconocido que planea asumir e el control de la venta del petróleo de Venezuela a largo plazo.

La publicación de Trump con el cargo de «presidente interino de Venezuela» no figura en la Wikipedia real, ni ha sido reconocida por ningún organismo internacional.

Horas antes de difundir la imagen sobre Venezuela, Trump también utilizó Truth Social para expresar su respaldo a un posible escenario en el que Marco Rubio, actual secretario de Estado de Estados Unidos, se convierta en presidente de Cuba.

El magnate republicano compartió una publicación de la red X en la que un usuario afirmaba que “Marco Rubio será presidente de Cuba”, a lo que respondió: “¡Suena bien para mí!”.E

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel respondió a las declaraciones de Trump, afirmando que la isla antillana es “una nación libre, independiente y soberana” y que nadie puede dictarle su rumbo.