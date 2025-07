«Un intento por precarizar aún más la salud pública»: Indignación en Argentina por cambio en sistema de residencias médicas decretado por Milei

Indignación y desazón hay en Argentina tras el cambio decretado por el Gobierno del ultraderechista Javier Milei, al sistema de residencias médicas de los hospitales del país, el cual pasará a ser ahora un «sistema de becas».

La medida fue duramente criticada por la Asamblea de los Residentes de Pediatría del Hospital Garrahan, el más importante del país en atención pediátrica. En una publicación en sus redes sociales, advirtieron que «el Ministerio de Salud decidió cerrar la residencia de pediatría más prestigiosa del país, y lo hizo por la puerta de atrás: transformándolo en una beca precarizada».

«¿Qué significa esto? Que los residentes dejaremos de cobrar un sueldo en blanco, no tendremos obra social, aportes jubilatorios, aguinaldo, licencias y antigüedad en el hospital. A cambio, recibiremos un ‘estipendio’. No es salario. No hay derechos laborales. No hay futuro», plantearon.

«La solución no puede ser el retroceso. Desde el Ministerio nos aseguran que con ‘el sello Garrahan’ es suficiente. Como si el prestigio pudiera pagar alquiler, comida o salud. Como si los cuatro años de formación, guardias interminables y responsabilidades clínicas pudieran pagarse con palmaditas en la espalda», agrega la publicación.

«Sin residentes, el Garrahan no funciona», añadieron las y los residentes, quienes manifestaron que esto «no es solo un ataque a los médicos en formación: es un intento de destruir el sistema de residencias como lo conocemos, de precarizar aún más la salud pública».

⚠️ CERRO LA RESIDENCIA DE PEDIATRÍA DEL GARRAHAN



Sí, leíste bien. El Ministerio de Salud decidió cerrar la residencia de pediatría más prestigiosa del país, y lo hizo por la puerta de atrás: transformándolo en una beca precarizada.



¿Qué significa esto? Que los residentes… pic.twitter.com/Oroga2IDLJ — Residencia Pediatria Garrahan (@ResisGarrahan) July 2, 2025

Escandaloso retroceso para la salud pública que no se circuncribe al Garraham:



Cambiaron el reglamento del Sistema Nacional de Residencias para la salud para precarizar a los residentes, quitarles vacaciones, sumarles horas de trabajo y guardias.

https://t.co/BKJ4Ukg7xe https://t.co/3Bag12AwnW — Belén Bentivegna ⭐⭐⭐🇦🇷 (@BelBenti) July 2, 2025

El Garraham es el mejor ejemplo de lo que persiguen aquellos que buscan romper la sociedad para que no haya vuelta atrás. Era uno de los pocos consensos que quedaban. En una época fueron los maestros, ya no. Las vacunas. Tampoco. Curar a un niño enfermo, le queda poco. — Matías (@Mducce) July 2, 2025

El Gobierno CERRO la RESIDENCIA de PEDIATRIA del HOSPITAL GARRAHAN



✅La casta eran los MEDICOS que CURABAN NIÑOS con CANCER pic.twitter.com/OWhLhAAHoq — Mati Aromi (@MatiAromi) July 2, 2025

⭕️ Otro ataque de Milei al Garrahan: reemplazan residencias por becas https://t.co/N79Y8cQrIU — Infonews (@infonews) July 2, 2025

Desde el Gobierno argentino, en tanto, se apresuraron en responder a las críticas. Mario Lugones, ministro de Salud de Milei y también accionista en la salud privada (Sanatorio Güemes), aseguró que los cambios no son obligatorios, porque si bien están proponiendo un nuevo tipo de contrato, también están dando la posibilidad de que los residentes se mantengan con el actual sistema.

«A partir de hoy, abrimos una nueva opción para los residentes del Garrahan: Contrato directo con el hospital. Cobran más (sin descuentos), pueden recibir bonos y el hospital les cubre los seguros. Por el contrario, si prefieren, pueden seguir con la misma modalidad que hasta ahora. Más libertad, más transparencia. Residencias como tienen que ser: formación, no explotación», escribió Lugones en su cuenta de la red social X.

LES DAMOS POSIBILIDAD DE ELEGIR A LOS RESIDENTES MEDICOS



A partir de hoy, abrimos una nueva opción para los residentes del Garrahan:



👉 Contrato directo con el hospital. Cobran más (sin descuentos), pueden recibir bonos y el hospital les cubre los seguros.



Por el contrario, si… https://t.co/NrySEZ3WJ2 — Mario Lugones (@Mariolugones_ar) July 2, 2025

Seguiremos informando.

