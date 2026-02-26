Van por la cabeza de Noboa en Ecuador: colectivo acelera la revocatoria del mandato con el plan de gobierno en mano

En un contexto de creciente malestar social y político contra su gestión, Daniel Noboa enfrenta un a fuerte presión, ya que el colectivo Alianza Nacional por el Rescate del Ecuador ha acelerado los trámites para activar el mecanismo de revocatoria de su mandato.

La iniciativa ciudadana ha cobrado un impulso significativo tras obtener un documento clave de las autoridades electorales. El colectivo ahora cuenta con la hoja de ruta oficial del gobierno del derechista, lo que les permitirá contrastar promesas de campaña con realidades de gestión.

La estrategia del colectivo para intentar remover a Noboa de su cargo, quien cumplirá un año de su segundo período el próximo 24 de mayo, ha entrado en una fase crucial. Tras varios meses de organización, la Alianza recibió por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) la herramienta que consideran fundamental para sustentar su petición: una copia certificada del plan de gobierno presentado por el oficialismo.

El proceso comenzó formalmente el 22 de enero de 2026, cuando la organización remitió un oficio al máximo órgano electoral para solicitar formalmente una copia certificada del plan de trabajo presentado por Daniel Noboa y su compañera de fórmula, María José Pinto, como candidatos del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) para el período constitucional 2025-2029.

Con este trámite buscaban contar con la documentación oficial que sirviese como base para un análisis exhaustivo y verificable del cumplimiento de los compromisos asumidos por Noboa y Pinto ante el electorado.

Paralelamente a la petición del plan de gobierno, la organización también solicitó al CNE información detallada sobre los procedimientos y requisitos necesarios para avanzar en el proceso de revocatoria del mandato. Con esta doble gestión, el colectivo busca no solo construir un caso sólido basado en el posible incumplimiento de promesas, sino también asegurarse de cumplir con cada paso establecido por la ley y evitar omitir cualquier trámite formal que pudiera invalidar el trámite.

CNE entrega la documentación al colectivo

La respuesta del Consejo Nacional Electoral llegó aproximadamente un mes después de la solicitud formal. La entrega de la documentación requerida fue confirmada y celebrada por los líderes de la agrupación.

Víctor Hugo Erazo, coordinador nacional del colectivo, fue el encargado de dar a conocer la noticia. En un mensaje difundido a través de su cuenta personal en la red social X, Erazo confirmó el hecho y destacó su relevancia para la continuidad del proceso.

«Les comunico que el Consejo Nacional Electoral, ya nos entregó el Plan de Gobierno de ADN, en copias certificadas; con esto hemos dado un paso más, para solicitar en mayo los Formularios para la Revocatoria del Mandato de Noboa», afirmó.

Próximos pasos para la revocatoria: los formularios y el 10%

Con el plan de gobierno ya en su poder, la Alianza Nacional por el Rescate del Ecuador no piensa detenerse. La organización ya tiene definidos los siguientes hitos en su cronograma.

De acuerdo con lo planificado por el colectivo, se prevé que en el mes de mayo soliciten al CNE los Formularios para la Revocatoria del Mandato de Noboa. La obtención de estos documentos es un requisito indispensable para avanzar con la iniciativa, ya que es el formato oficial que deben utilizar los ciudadanos para respaldar con su firma la activación del proceso, consignó el medio digital ecuatoriano Expreso.

La revocatoria de mandato, prevista en la Constitución, es un instrumento de democracia directa que permite a la ciudadanía remover a una autoridad de elección popular, incluido el Presidente de la República, una vez cumplido el primer año de gestión y antes del último.

Según el artículo de la Carta Magna, la revocatoria del mandato solo puede iniciarse después de cumplido el primer año de gestión y debe solicitarse antes de que finalice el último año del período para el que fue electa la autoridad cuestionada.

En el caso de Noboa, cuyo segundo período inició formalmente el 24 de mayo de 2025, la ventana para solicitarla se abriría justo después de esa fecha en 2026.

Además del requisito temporal, el mayor desafío para el colectivo será alcanzar el respaldo ciudadano exigido. La Constitución establece que la solicitud de revocatoria debe estar respaldada por un mínimo del diez% de las personas inscritas en el último registro electoral.

En declaraciones a Radio Pichincha, el constitucionalista Esteban Ron detalló el procedimiento a seguir: una solicitud formal ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) sustentada en el incumplimiento del plan de gobierno, un período para impugnaciones, la entrega de formularios para la recolección masiva de firmas, su verificación y, de superarse esta fase, la convocatoria a una consulta popular.

El constitucionalista y experto electoral, Mauro Andino Espinoza, indicó que en caso de que prospere una revocatoria contra Noboa, asumiría la Presidencia la vicepresidenta María José Pinto hasta la finalización del periodo ya que la figura es individual y no afecta automáticamente a la compañera de fórmula.

Descontento y crisis política en Ecuador por gestión de Noboa

El próximo 24 de mayo de 2026, el Gobierno de Daniel Noboa cumplirá exactamente un año de gestión en su segundo período presidencial. Esta fecha es clave, ya que a partir de ese momento la revocatoria se vuelve constitucionalmente viable.

El derechista es hijo de Álvaro Noboa, uno de los hombres más ricos de Ecuador, quien intentó en cinco ocasiones llegar al palacio de Carondelet, pero sin lograrlo.

El 23 de noviembre de 2023, asumió la presidencia de Ecuador por un periodo de 18 meses, no como resultado de una elección ordinaria, sino tras la activación de la figura constitucional de la «muerte cruzada» por parte del entonces presidente Guillermo Lasso.

Ese mecanismo disolvió la Asamblea Nacional y acortó el período de Lasso, convocando a elecciones extraordinarias que Noboa ganó para completar el mandato que había quedado trunco.

Desde su llegada a la Presidencia, Ecuador atraviesa un clima de creciente descontento, alimentado por la percepción de una gestión deficiente en seguridad, economía y salud, y ensombrecido por escándalos de corrupción que salpican a la gestión de derecha de Noboa.