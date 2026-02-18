Venezuela: Presidenta (e) Delcy Rodríguez anunció encuentro binacional con Mandatario colombiano Gustavo Petro

En la cita se abordarán aspectos considerados claves en la agenda económica, energética y de seguridad de ambos países. Mandatario colombiano detalló por su parte que la iniciativa está enfocada en coordinar esfuerzos entre el occidente de Venezuela y el oriente de Colombia, para enfrentar los efectos del cambio climático y mejorar el acceso a servicios básicos en las regiones fronterizas, así como también facilitar inversiones y fortalecer la cooperación regional.

Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo

«Seguimos impulsando una relación de entendimiento y beneficios compartidos para el bienestar de nuestros pueblos». Con esas palabras, la Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la realización de un encuentro binacional con el Mandatario de Colombia, Gustavo Petro, para abordar distintas materias de mutuo interés.

«Hoy conversé con el Presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, y acordamos realizar próximamente un encuentro binacional a nivel de jefes de Estado para seguir avanzando en temas claves de la agenda económica, energética y de seguridad, en el marco del fortalecimiento de la cooperación y las relaciones de respeto y trabajo conjunto entre ambos países», informó Rodríguez.

Por su parte, durante un acto en el departamento colombiano de La Guajira, el Presidente Petro confirmó la realización de una propuesta a su par venezolana, para hacer una reunión en la frontera e impulsar una agenda energética y de cooperación conjunta.

La iniciativa, dijo el Mandatario, está enfocada en coordinar esfuerzos entre el occidente de Venezuela y el oriente de Colombia, «para enfrentar los efectos del cambio climático y mejorar el acceso a servicios básicos en regiones fronterizas», así como también facilitar inversiones y fortalecer la cooperación regional.

«Que se necesita más capital que Venezuela hoy no tiene, y que a Colombia le queda de para arriba porque nos tumban los impuestos, entonces, podrá haber otros que también pongan capital, otros países que hemos hecho amistad, como Qatar», señaló al respecto Gustavo Petro.

Seguiremos informando.

