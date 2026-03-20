Viceministro de Asuntos Exteriores de Cuba: «El sistema político cubano no es objeto de negociación»

Carlos Fernández de Cossío reiteró que "la posición sostenida del Gobierno cubano es la disposición al diálogo con EEUU, algo que no va a cambiar a pesar del incremento de la hostilidad de Washington. No vemos otra vía para enfrentar nuestras diferencias", señaló en una rueda de prensa.

Viceministro de Asuntos Exteriores de Cuba: «El sistema político cubano no es objeto de negociación»
Absalón Opazo

En una rueda de prensa realizada en La Habana, el viceministro cubano de Asuntos Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, afirmó que el sistema político de Cuba «no es objeto de negociación», y lo mismo corre para todos los cargos gubernamentales.

Fernández fue consultado por los periodistas acerca de las posibles negociaciones con EEUU, y aunque evitó entregar mayores detalles, señaló que se trata de asuntos «muy sensibles» y que por lo mismo, se están manejando «con discreción».

«Sí que puedo confirmar categóricamente que el sistema político cubano no es objeto de negociación, ni por supuesto el Presidente ni ningún cargo del Gobierno es objeto de negociación, ni con EEUU ni con ningún otro país», declaró el viceministro de Asuntos Exteriores de Cuba.

En esa línea, Fernández de Cossío reiteró la disposición al diálogo del Gobierno cubano con sus pares de EEUU, sobre todo en asuntos bilaterales de «beneficio mutuo», tales como la seguridad frente al crimen organizado y el narcotráfico.

«La posición sostenida del Gobierno cubano es la disposición al diálogo con EEUU, algo que no va a cambiar a pesar del incremento de la hostilidad de Washington. No vemos otra vía para enfrentar nuestras diferencias», argumentó.

Finalmente, el viceministro recordó que Cuba no plantea una amenaza para EEUU, por lo que reiteró los cuestionamientos de las autoridades de la isla a la política «despiadadamente agresiva» de Washington, representada por el boicot energético efectivo iniciado a fines de enero y las recientes «amenazas ilegales e ilegítimas» de Trump respecto a una posible invasión.

Seguiremos informando. Continúa leyendo sobre este tema:

Cuba: El bloqueo criminal que no termina

Cuba y la posición de los cristianos: Ni indiferencia, ni neutralidad, ni complicidad con el imperio y el neocolonialismo

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