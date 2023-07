«Calificación desfavorable»: Tribunal Ambiental deja sin efecto aprobación de megaproyecto inmobiliario en Peñalolén

El Segundo Tribunal Ambiental acogió las dos reclamaciones interpuestas en contra del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y dejó sin efecto la aprobación del proyecto inmobiliario “Hijuelas Quilín”, ubicado en la comuna de Peñalolén.

Las reclamaciones fueron presentadas por la Municipalidad de Peñalolén y un grupo de vecinos de esa comuna, luego que la Dirección Ejecutiva del SEA rechazó las solicitudes de invalidación que habían interpuesto en contra de la resolución que revirtió la calificación desfavorable del complejo inmobiliario.

Luego de analizar los antecedentes de la causa, la sentencia concluye que el SEA no justificó adecuadamente que la iniciativa inmobiliaria no generará efectos en sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, específicamente asociados a potenciales impactos viales.

“Que, en definitiva, la justificación de la inexistencia de los efectos de la letra c) del artículo 11 de la Ley N° 19.300, descansan en supuestos de hechos no debidamente justificados, motivo por el cual la alegación de la Municipalidad y los reclamantes en causa rol R N° 336-2022, debe ser acogida”, explica el fallo para luego dejar sin efecto la resolución que calificó ambientalmente favorable con condiciones el proyecto (RCA N°202099101465/2020) y aquella que rechazó su invalidación (Res. Ex. N° 202299101141/2022).

Con esta decisión, el Tribunal dejó vigente la primera decisión del SEA respecto del proyecto inmobiliario, que calificó desfavorablemente -a través de la RCA N° 688/2019- la iniciativa proyectada por Inmobiliaria Universa SpA, consignó una nota de prensa.

El Tribunal estuvo integrado por los ministros Cristián Delpiano Lira, presidente (s), Daniella Sfeir Pablo y Carlos Valdovinos, suplente del Tercer Tribunal Ambiental, en calidad de subrogrante. La sentencia fue redactada por el ministro Delpiano.

El proyecto “Hijuelas Quilín” contempla la construcción de 24 torres para un total de 2.368 departamentos; un strip center de 22 locales comerciales, 4.009 estacionamientos para vehículos (3.964 para destino residencial y 45 para destino comercial) y 2.010 estacionamientos para bicicletas y la apertura de nuevas vías con su correspondiente urbanización.

