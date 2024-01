Académica de la BUAP explica por qué Puebla vive una «tripledemia»

El estado de Puebla está enfrentando una ola de tripledemia: el SARS-CoV-2, el Virus Respiratorio Sincitial (VRS) y el virus de la influenza, informó la académica de la Facultad de Medicina de la BUAP, Indiana Torres Escobar, quien mencionó que a pesar de que la situación actual no es alarmante, es recomendable el uso de cubrebocas para evitar más contagios.

La también doctora consideró que el aumento de enfermedades respiratorias es consecuencia de los cambios meteorológicos que no se habían presentado con anterioridad y al “hartazgo” de la ciudadanía al uso del cubrebocas por la pandemia de covid-19 en el 2020. No obstante, puntualizó que estas infecciones son estacionales.

En entrevista con El Ciudadano México, Torres Escobar explicó que el VRS y la influenza son de carácter estacional establecido, con la única diferencia que con el último virus mencionado se tiene acceso universal, al referir que se cuenta con una vacuna anual que impide la enfermedad.

Con relación al covid-19, recalcó que no ha dejado de existir, pues sólo se ha modificado a lo largo de los años, por lo que indicó que ha dado como resultado la variante más actual denominada “pirola” o conocida en términos científicos como “JN1”, misma que ha provocado que el aumento de casos vaya en aumento ya que es más contagiosa, sobre todo en Estados Unidos.

Lo anterior, debido a que en México no se conoce con profundidad, ya que los casos son más ligeros, además de que la ciudadanía no se hace la prueba, detalló.

Aunado a lo anterior, expuso que en este 2024 ya se presentó el primer deceso a causa del virus SARS-CoV-2 en Puebla, se trató de un adulto de la tercera edad de 71 años de edad, quien no contaba con su mecanismo de vacunación. No obstante, refirió que aun cuando se ha presentado un aumento de enfermedades respiratorias, no es superior a lo que se registró en el 2023, con 112 muertes por covid-19.

“La situación es que están confundiendo las distintas infecciones respiratorias, y, por lo tanto, estamos teniendo un producto por el no cuidado de la población. Aquí el llamado es para que se retomen todas esas medidas que ya conocimos en el año 2020” Indiana Torres Escobar

Académica de la Facultad de Medicina de la BUAP

Es recomendable el uso cubrebocas en lugares cerrados

La especialista en Medicina Tropical calificó como responsable el regreso del cubrebocas en lugares cerrados, como es el caso del sector restaurantero, así como en instituciones educativas como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), pues reiteró que la última variante de covid tiene más transmisión.

Asimismo, consideró que otros lugares en donde debe existir extremos cuidados son: salones de clases, supermercados, centros de espectáculos, entre otros.

Indiana Torres precisó que los casos de enfermedades respiratorias podrían disminuir si la población, además de usar el cubrebocas, se lava las manos, cumple con su mecanismo de vacunación y la sana distancia, pues aseguró que los factores de riesgo para una incubación y atenciones intensivas por esta enfermedad siguen siendo los mismos.

Lo anterior, lo calificó como un “llamado de responsabilidad”, pues dijo que es importante prevenir a la ciudadanía, antes de que exista una situación de emergencia sanitaria, como en 2020.

Precisó que el uso de cubrebocas dependerá del Sistema Nacional de Vigilancia de Salud, en donde debe existir una vigilancia epidemiológica de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), pues precisó que a través del mismo se difundió la alerta del aumento de enfermedades, tras el incremento de personas hospitalizadas en el país.

Pandemia del 2020 podría resurgir en 2024

La doctora e investigadora, Indiana Torres, consideró que en el 2024 o en los años posteriores podría presentarse una pandemia como la que se originó en 2020 en México, aunque no necesariamente con las mismas características, dimensiones, o incluso del mismo virus de covid-19.

Indicó que este suceso podría hacerse realidad debido a que los virus continúan “reacomodándose”, además de que señaló a los seres humanos como los principales destructores de la naturaleza y de los animales, ya que estos últimos son los verdaderos transmisores de los virus, dijo.

Aunado a lo anterior, refirió que algunos de los casos que ejemplifican dichos casos es el VIH con el virus de la inmunodeficiencia simia, Ébola y el más reciente, covid-19, a raíz de los murciélagos.

“Tenemos una larga historia de mala relación con los animales, pues son los portadores de esos virus (…) son varios los mamíferos que podrían estar afectados con quienes tenemos relaciones cercanas, entonces esta relación animal es la que establece la posibilidad de los virus”

Ilustración: Iván Rojas

