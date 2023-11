Agrupaciones poblanas que se inspiran en la banda «The Beatles»

Los Beatles son una de las bandas del género pop/rock más famosas a nivel internacional, pues su música ha trascendido toda frontera a través del tiempo, dejándonos temas como Yesterday, Let It Be, Yellow Submarine, entre otros.

Tanto ha sido su impacto en la cultura musical, que muchos jóvenes deciden crear sus propias bandas para continuar con el legado que han dejado los británicos John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

Una de estas agrupaciones son «Twist And Shout», la cual fue fundada en 2009 por 5 jóvenes poblanos que, desde pequeños, sintieron gran admiración por los «Beatles» y sus canciones, de ahí el nombre de su banda.

Los músicos Juan José, Marco García, Sebastián Hernández, José Miguel, y Efrén David continúan sus giras artísticas tanto en Puebla como en otros estados de la República mexicana con la ilusión de poder expandirse y llevar las melodías de «The Beatles» a cada rincón que se pueda.

Por otra parte, Osvaldo Reyes y Juan Pablo Briones causaron sensación tanto en 2022 como en 2023, al ofrecer dos conciertos en la azotea de una casa ubicada en la Unidad Habitacional Villa Frontera de la Ciudad de Puebla, con la intención de simular lo hecho por los «Beatles» el 30 de enero de 1969.

Los dos amigos buscaron cantar los más grandes éxitos de la banda británica como, Here comes the sun, Hey Jude, Help, All you need is love, o muchos más.

Ante dichos eventos, el par de jóvenes se hicieron virales a través de las redes sociales, donde los presentes grabaron el momento y cantaron sus canciones.

A lo largo del país existen muchas otras bandas que emulan el actuar de los «Beatles», con el fin de recordar la buena música internacional de los años sesenta.

