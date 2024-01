Ahora afuera del PRI, Céspedes invitaría a Chidiac a su gabinete

El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, anunció que buscará invitar a su gabinete al diputado local, Jorge Estefan Chidiac, luego de anunciar su salida a la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso del Estado.

En entrevista, el mandatario estatal expuso que Estefan Chidiac es un hombre que cuenta con experiencia administrativa en cargos públicos, y reconoció su amistad con el legislador, por lo que aprovechará que ya no forma parte de ninguna bancada en el Congreso local para invitarlo a la función pública.

Céspedes Peregrina dijo que desconoce cuáles son los planes del legislador en el futuro, no obstante, afirmó que conversará con él para ver en qué cargo lo puede acomodar dentro del gobierno de Puebla.

De igual forma, el titular del Poder Ejecutivo mencionó que anuncios como el que hicieron los priistas desertores el lunes 29 de enero son parte de las circunstancias que se van generando en esta época, por lo que aún «hay mucha tela de dónde cortar».

El titular del Poder Ejecutivo también hizo un llamado para que investiguen y exhiban pruebas sobre las acusaciones que hizo el dirigente del PRI, Néstor Camarillo Medina, quien afirmó que funcionarios federales y estatales morenistas amenazaron a priistas.

Expresó que ese tipo de acusaciones son delicadas, por lo que estará esperando a que se haga una denuncia y se inicie la respectiva investigación.

«Se me hace muy delicado ese comentario y estaré esperando que ante ese tipo de hechos se haga investigación y pruebas que puedan denunciar. No se me hace sano que existan ese tipo de acciones, si es que existen»