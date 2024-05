Alejandra Guzmán excluye a Apolo de su testamento ¿por qué?

Alejandra Guzmán, en medio de la controversia por la paternidad de Apolo, hijo de su hermano Luis Enrique. La cantante reveló que ya no lo considera heredero en su testamento.

La cantante se sumó al escándalo que rodea al pequeño Apolo, cuya paternidad está en disputa en los tribunales mexicanos.

Antes, se especulaba que Apolo figuraba como heredero en el testamento de Guzmán, pero ahora la artista lo niega rotundamente.

Apolo, hijo de Luis Enrique y Mayela Laguna, ha sido objeto de polémica desde que se dudó de la paternidad de Luis Enrique.

La decisión de Guzmán contrasta con la imagen cariñosa que mostraba hacia Apolo antes del escándalo.

El testamento de Guzmán había sido motivo de especulación previa, pero ahora la artista aclaró su posición sobre la inclusión de Apolo.

En una breve charla con medios, previo al festejo de cumpleaños de su madre, la diva del cine de oro Silvia Pinal, fue que ‘La Guzmán’ habló en un tono incómodo sobre la situación entre Laguna y su hermano.

Puntualizó que estaban al tanto de que Apolo no era nieto de Pinal y no tenía que trascender a más el tema, pero entendía que por ser la familia que son estaban en la polémica de manera indiscutible, como ahora mismo.

«Apolo no es su nieto (de Silvia Pinal y Enrique Guzmán) y ya, no pasa nada, ya pasaron los años. No entiendo por qué pasan estas cosas, pero sé que somos un foco de atractivo para muchas cosas y nada, al final hay que sobrevivir. Lástima porque yo lo adoro, pero está cañón«.

