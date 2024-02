AMLO asegura que se mantiene diálogo con transportistas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su gobierno ha trabajado constantemente para combatir la inseguridad en las carreteras del país, aunque precisó ser respetuoso de las manifestaciones que realicen los transportistas este jueves.

Durante su conferencia matutina desde el puerto de Acapulco, el primer mandatario comentó que se mantiene el diálogo con los inconformes, ofreciéndoles garantías de seguridad para atender sus demandas.

Asísmico, precisó que la creación de la Guardia Nacional (GN) ha garantizado el cuidado de las carreteras y autopistas en México, haciendo un mejor y mayor trabajo que la extinta Policía Federal (PM), mismos que, a decir del presidente, únicamente extorsionaban a los usuarios de dichas vialidades.

«Hablaba yo de la Guardia Nacional, no solo son muchísimo más elementos, (sino que son) más disciplinados. Ya no es la Policía Federal esa el que estaba en una patrulla ahí como `lagarto en boca de arroyo´, viendo quién pasaba para morder».

Finalmente, López Obrador comentó que estos actos de manifestación «son un acto politiquero», al precisar que «quieren generar pleito» a pesar de que la Secretaría de Gobernación los ha estado recibiendo.

«Los están recibiendo en Gobernación varias veces y sostengo, con todo respeto, que tiene un propósito politiquero, ni siquiera político. Es por las elecciones, para generarnos conflictos. No hay problema que no se haya atendido. No podemos dejarnos chantajear».

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México